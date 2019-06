Für mehr Fairness in Veltens Stadtparlament

Roland Becker

Velten (MOZ) Zu Beginn der neuen Legislaturperiode wünschen sich Stadtverordnetenvorsteher und Bürgermeisterin mehr Sachlichkeit im Veltener Parlament.

Humor war in den vorigen fünf Jahren keine Spezialität des Veltener Stadtparlaments. Zur konstituierenden Sitzung am Donnerstag war das anders. Und das hatte viel mit Wolfgang Müller (SPD) zu tun. Der Wirt des Sportcasinos ist nicht nur Parlamentsneuling, sondern musste als ältester Abgeordneter gleich die Sitzung bis zur Neuwahl des Stadtverordnetenvorstehers leiten. "Habe ich noch jemanden vergessen? Dann auch: Liebe Anwesende!", beendete Müller seinen langen Begrüßungsreigen. Er ging offen und mit Witz damit um, dass für ihn die Leitung der Sitzung mit all den nötigen Wahlen ein Kraftakt war: "Das ist ein bisschen Neuland für mich, auch wenn ich schon so alt bin." Am Ende schaute er zum früheren Stadtverordnetenvorsteher Hans-Jörg Pötsch (CDU) und bat: "Ich hoffe, von Ihnen eine ganz schwache Drei zu bekommen." Wohlwollendes Lachen im Saal.

Fronten aufgebrochen

Zu diesem Zeitpunkt war Marcel Siegert (­Pro Velten) bereits zum neuen Stadtverordnetenvorsteher gewählt worden. Sein Wahlergebnis zeigte, dass in dieser Legislaturperiode die in der Vergangenheit verhärteten Fronten aufbrechen könnten. Nur vier Abgeordnete stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Ähnlich gute Ergebnisse erzielten auch die Stellvertreter Christian Wunderlich (SPD) und Andreas Moser-Haas (Die Linke). "Ich bedanke mich bei denjenigen, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich will Sie davon überzeugen, dass das keine falsche Entscheidung war", forderte Siegert zu einem neuen Umgang miteinander auf. Ähnlich hatte sich zuvor Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) geäußert: "Ich sehe diesen Neuanfang als Chance. Ich würde es begrüßen, wenn wir gemeinsam und parteiübergreifend denken." Um Velten positiv zu entwickeln, müsse es "auch Achtung vor der Meinung des Andersdenkenden geben". Das Verhältnis zwischen Siegert und Hübner war bislang eher von Abneigung geprägt gewesen. Jetzt sitzen beide nebeneinander und müssen beweisen, dass sie sich im Interesse eines reibungslosen Sitzungsverlaufs auch ohne viele Worte verständigen können.

Gleich mit ihrem ersten Antrag konnte sich die Bürgermeisterin allerdings nicht durchsetzen. Sie wollte den Ausschuss für Ordnung und Sicherheit im Sinne "der Aufgabenoptimierung und der Personalressourcen" auflösen und die Aufgaben auf andere Ausschüsse übertragen. Dabei fuhr ihr allerdings ausgerechnet ihre Partei in die Parade. Am Ende stimmte auch sie dem SPD-Antrag zu, den Ausschuss zu erhalten.

Von den drei Fachausschüssen stehen Pro Velten zwei Vorsitze zu. Marcel Siegert wird den Stadtentwicklungs-, Parlamentsneuling Axel Jacobeit den Sicherheits- und Ordnungsausschuss leiten. Katja Noack (SPD) steht dem Sozialausschuss vor. Damit alle Fraktionen in diesen Gremien vertreten sind, werden sie künftig durchweg sieben Mitglieder haben. Außen vor bleiben lediglich Ole Gawande (FDP) und Robert Wolinski (NPD), die keiner Fraktion angehören.

Verglichen mit der konstituierenden Sitzung vor fünf Jahren, als Pro Velten erstmals und zugleich als stärkste Fraktion vom Wähler ins Stadtparlament geschickt worden war, verlief die Tagung am Donnerstag zügig. "Der eine oder andere hat heute vielleicht ein Spektakel erwartet. Ich bin zufrieden, dass das nicht der Fall war", resümierte Siegert. Und er verabschiedete seine Parlamentskollegen mit dem Wunsch, "dass wir uns zur Begrüßung alle wieder die Hände reichen können." Auch diese Höflichkeit war den politischen Gräben zum Opfer gefallen.