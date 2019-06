Zwei neue Ortsvorsteher

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) In der Gemeinde Fehrbellin hat sich in dieser Woche ein Großteil der Ortsbeiräte konstituiert. In Fehrbellin ist Jürgen Sternbeck erneut zum Ortsvorsteher gewählt worden, sein Stellvertreter wird Mathias Perschall sein. Ernst Wipper wird in Deutschhof weiter Ortsvorsteher sein, an seiner Seite Stellvertreter Jörg Ortlepp. In Betzin haben die Verantwortlichkeiten gewechselt: Klaus Friedrich, der bisher stellvertretender Ortsvorsteher war, übernimmt die Aufgabe von Sven Bellin, der nun in die zweite Reihe rückt. In Brunne hält weiterhin Rita Neumann als Ortsvorsteherin die Zügel in der Hand. Vertreten wird sie von Gundula Striekert. Michael Stolle ist in Dechtow wieder zum Ortsvorsteher gewählt worden, seine Stellvertreterin ist Sabrina Gerlach. Jens Schröder bleibt Ortsvorsteher in Hakenberg, seine Vize ist Michaela Kunst. Dieter Sarnow führt die Geschäfte in Protzen weiter. Wenn er verhindert ist, übernimmt Peter Reppenhagen. Heike Sommerkorn wurde zur Ortsvorsteherin von Karwesee gewählt, ihre Stellvertreterin ist Sandra Pangsy. Wall wird nach wie vor von Sigrid Stolz gemanagt, an ihrer Seite Petra Uckel. Mit Ilona Drietchen hat Walchow eine neue Ortsvorsteherin. Ihr Stellvertreter ist Bernd Schmidle.