Strengere Regeln für Neuruppiner Schulessen

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Das Neuruppiner Catering-Unternehmen Zuerbel & Lingk hat in dieser Woche vom Neuruppiner Haupt- und Finanzausschuss den Zuschlag für die Schulspeisung in städtischen Schulen ab dem 1. August dieses Jahres erhalten.

Das Essen wird damit künftig 3,09 Euro kosten, wie Stadtsprecherin Michaela Ott auf Nachfrage mitteilte. Mit der Neuausschreibung sind auch einige der bisherigen Kritikpunkte von Eltern verändert worden. So darf künftig zwischen der Zubereitung und der Ausgabe nur noch maximal eine Stunde liegen. Möglich ist die Einhaltung dieser Vorgabe unter anderem, weil die Firma ihre Essen direkt in Neuruppin kocht.

40 Prozent der Zutaten werden in Bio-Qualität und 90 Prozent aus regionaler Herkunft verwendet. So werden bevorzugt Produkte von kleineren Unternehmen aus der Region eingesetzt, etwa von der Landwirtschafts-GbR Wulkow, von der Biobäckerei in Rohrlack, von der Mühlenberger Spezialitäten Vertriebs GmbH aus Perleberg oder vom Fretzdorfer Fruchtwarenhandel Ciacuch.

Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben auch vegetarische Gerichte an, gart Kartoffeln und Gemüse nährstoffschonend, hat sich insgesamt der salzarmen Küche verschrieben und verzichtet darüber hinaus komplett auf frittierte Speisen. Joghurts, Quarkspeisen, Puddings und Kaltschalen werden teilweise selbst hergestellt. Darüber hinaus soll auch auf individuelle Bedarfe eingegangen werden, beispielsweise mit lactose- und glutenfreien Speisen und weiteren Alternativen für Allergiker.

Um einen reibungslosen Ablauf der Essensanmeldungen gewährleisten zu können, bittet das Unternehmen um eine Rücksendung der Unterlagen, die in dieser Woche an Schulen und in den Horten verteilt wurden. Stichtag dafür ist der 21. Juli. Bei Fragen können sich Eltern montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr unter 03391 8699000 oder per Email an zl-schule-kita@t-online.de an das Unternehmen wenden.