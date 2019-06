Radweg am Neuruppiner Seedamm wird saniert

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Landesbetrieb für Straßenwesen erneuert ab kommenden Montag, 24. Juni, den Radweg an der L 167 im Bereich des Neuruppiner Seedamms. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 5. Juli dauern, teilt Dr. Cornelia Mitschka, die Pressesprecherin des Landesbetriebes, mit.

Für die Zeit der Arbeiten wird es für Autofahrer in diesem Bereich eng: Die Straße wird halbseitig gesperrt. Ampeln wurden vor Ort bereits aufgestellt, sind aber noch nicht in Betrieb genommen worden. "Wenn keine Bautätigkeit stattfindet, werden die Verkehrsbeschränkungen weitgehend außer Kraft gesetzt", versichert Mitschka.

Noch weiteres Nadelöhr

Der Landesbetrieb baut derweil auch noch an anderer Stelle: Die Kreuzung der L16 mit der L18, also aus Neuruppin kommend in Richtung Netzeband, wird ebenfalls erneuert (wir berichteten). Dafür wird die L 18 ab Montag und bis zum 2. August voll gesperrt. Die L 16 bleibt in dieser Zeit befahrbar, allerdings mit Einschränkungen. Der Verkehr wird halbseitig per Ampel an der Kreuzung vorbeigeführt.

Wenn die Arbeiten an der L18 beendet sind, ist die L 16 an der Reihe. Auch dort wird es eine Vollsperrung in Richtung Kunsterspring geben. Wann genau diese in Kraft tritt, will der Landesbetrieb für Straßenwesen rechtzeitig bekannt geben.

Vor Ort wird die Kreuzung von der L 16 mit der L 18 komplett neu gestaltet, um diese sicherer für Autofahrer zu machen. Die L 18 soll dafür in südliche Richtung geschwenkt werden. Auch Rohrleitungsarbeiten sind erforderlich, so der Landesbetrieb.