RB 55 nervt Fahrgäste: Jeden Tag ein neues Problem

Oberhavel (MOZ) Am Donnerstagmorgen stand sich Constanze Barz am Kremmener Bahnhof mal wieder die Beine in den Bauch. Der RE6-Zug um 6.49 Uhr kam nicht wegen "plötzlichen Personalausfalls". Die Regionalbahn 55 um 7.16 Uhr kam auch nicht – wegen eines Triebwerksschadens. "Es kann mal eine Störung geben, und ich bin die Letzte, die sich gleich darüber aufregt", sagt Constanze Barz. "Aber nicht jeden Tag."

Seit zwei Jahren lebt die Bankangstellte in Linumhorst und pendelt jeden Tag zur Arbeit nach Berlin Tegel. Anfangs nahm sie das Auto. Als am Autobahnkreuz die Bauarbeiten begannen, stieg sie auf die Bahn um – und war zunächst begeistert. Wenn’s gut lief, war sie nach gut 20 Minuten in Tegel. Wenn in Hennigsdorf mal wieder die S-Bahn schon weg war, nach 40 Minuten. Inzwischen dauert es oft länger. "In den vergangenen vier Wochen war es besonders schlimm", sagt Constanze Barz. "Es gibt jeden Tag ein neues Highlight – entweder eine Stellwerksstörung, Personalausfall, Sturmschäden, Brände am Gleis oder Polizei- und Notarzteinsätze." Zehn Fehlstunden hat sie seit Mai gesammelt. Einmal konnte ihre Tegeler Bankfiliale erst mit anderthalbstündiger Verspätung öffnen, weil Constanze Barz mal wieder vergeblich auf einen Zug wartete. "Mein Arbeitgeber ist sehr rücksichtsvoll. Ich weiß aber nicht, wie lange noch", sagt sie und ist vorsichtshalber erstmal wieder aufs Auto umgestiegen.

Anderen Pendlern geht es nicht besser. Für Manuela Feller ist es schon zum Ritual geworden, vor dem Schlafengehen im Internet zu schauen, ob und wann ein Zug kommt. Oft muss sie dann umplanen und den Wecker neu stellen: "Ganz ehrlich, da hat man doch vorm Einschlafen schon schlechte Laune für den nächsten Tag." Oft gibt es aber gar keine Info von der Bahn. Die Mitteilung, dass am gestrigen Freitag keine RB 55 fahren wird, gab es am Donnerstagabend auch erst auf Nachfrage dieser Zeitung.

Bereits vor zwei Jahren wurde die RB 55 vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum unpünktlichsten Zug Brandenburgs gekürt. Verbessert hat sich seitdem nichts. Die Deutsche Bahn versucht gegenüber unserer Zeitung gar nicht erst, die Sache besserzureden, als sie ist. Sprecher Burkhard Ahlert begründet die vielen Zugausfälle vor allem mit Personalnot. Hinzu komme, dass der Betrieb beim RE 6 wegen der Landesgartenschau in Wittstock Priorität genieße. Reichen die Kapazitäten nicht, fährt die RB 55 nicht. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Verbesserung an der Situation und bitten, die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste zu entschuldigen." Zurzeit sei die Bahn dabei, zusätzliche Lokführer für die beiden Linien auf der Strecke zu rekrutieren. Nach den Sommerferien sollen die personalbedingten Zugfälle auf ein "unvermeidbares Maß zurückgehen", so Bahnsprecher Ahlert.

Vorerst müssen sich Bahnkunden allerdings in Geduld üben. Wegen Bauarbeiten und zusätzlicher Fahrten für die Landesgartenschau sei auch in den kommenden Wochen "ein erhöhter Schichtbedarf" zu verzeichnen, so Ahlert. "Deshalb kommt es bei einigen Verbindungen zu Zugausfällen."