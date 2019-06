Blitzschlag stoppt Sanierung der Schleuse Zaaren

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Freitag mitteilte, verzögert sich die Fertigstellung der zu erneuernden Schleuse Zaaren auf der Oberen-Havel-Wasserstraße zwischen Bredereiche und Zehdenick abermals.

Der Fertigstellungstermin 1. August ist nicht mehr zu halten – Grund soll unter anderem ein Blitzschlag sein, wie das WSA erklärt: "Während der starken Unwetter in den letzten Wochen in Teilen von Brandenburg kam es zu einem Blitzeinschlag in das Betonwerk in Templin, welches die Baustelle beliefert", heißt es in einer Pressemitteilung. Die komplette Steuerungstechnik sei dabei zerstört worden, so Behördenchef Peter Münch. Die Lieferung von Betonmischungen sei "über mehrere Tage unterbrochen", im Umland gebe es "leider keine geeignete Ersatzmischanlage", erklärt der WSA-Chef. Doch damit nicht genug: Infolge von Starkregen habe man das Betonieren mehrfach unterbrechen müssen, "ebenso beeinträchtigen die hohen Lufttemperaturen das Betonieren erheblich", begründet WSA-Chef Münch. Ein neuer Termin für die Inbetriebnahme der Schleuse werde "so bald wie möglich" bekannt gegeben".

Empört reagierten Politiker und Lobbyisten. Der Chef des Landestourismusverbandes, Peter Krause, erklärte: "Diese erneute Hiobsbotschaft für die Schleuse Zaaren zeigt wieder einmal mehr als deutlich, wie wichtig langfristige Vorplanungen und Abstimmungen auch mit der Tourismuswirtschaft sind." Es fehlten beim Bund nicht nur die Mittel zur Sanierung der Schleusen, sondern sogar bereits zur Planung, ärgert sich Krause. Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, forderte eine Gesamtstrategie für die Sanierung solcher Schleusen. Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio-Nord, betonte, eine Überraschung sei die Verzögerung nicht. "Aber jetzt müssen alle dafür sorgen, dass endlich arbeitsfähige Strukturen geschaffen werden beim WSA."