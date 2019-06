Heidrun Otto gibt Stadtverordnetenmandat zurück

Markus Kluge

Lindow (MOZ) Lindows ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterin und langjährige Stadtverordnete Heidrun Otto (CDU) wird ihr neues Stadtverordnetenmandat nicht annehmen. Das sagte sie am Freitag.

Ihren Wählern sei sie für das entgegengebrachte Vertrauen dankbar. Aber genau das sei es, was ihr für den neuen Bürgermeister Udo Rönnefahrt (parteilos) und einzelne Abgeordnete fehle. "Wenn es ein fairer Bürgermeisterwahlkampf gewesen wäre, hätte ich damit kein Problem. Aber es gab und es gibt Hetzkampagnen gegen mich und meine Familie", kritisierte Otto. Die Gerüchte über sie seien laut ihrer Information aus dem Umfeld ihres Nachfolgers gestreut worden, von dem sie menschlich sehr enttäuscht sei. Mit der Anzeige von Mitbewerber Gert Wegener gegen Rönnefahrt, der auf Briefen das Landeswappen ohne Erlaubnis benutzt hatte, hat Otto nach eigener Aussage nichts zu tun: "Wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte, hätte ich es noch verhindert." Ihr Vertrauen in einzelne Personen sei derart zerstört, dass sie eine vernünftige Zusammenarbeit nicht mehr für möglich hält. "Ich bin keine schlechte Verliererin. Aber es wird immer wieder Konflikte geben", begründet Otto, die seit 1993 Abgeordnete war, ihren Rückzug. Ihren Platz in der Stadtverordnetenversammlung wird Hansjörg Schubach (CDU) übernehmen.