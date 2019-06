Ein Schauspieler zieht in die Schreibstube

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In einem Blog will der künftige Burgschreiber Stefan Hornbach in digitaler Form über seine Zeit in Beeskow im Internet berichten. Vielleicht hat dieser kleine Fakt den Ausschlag für die Wahl des Dramatikers in das Amt gegeben. Der Journalist Peter Liebers, der lange das Kulturressort der Märkischen Oderzeitung geleitet hat, betonte nach der Jurysitzung, dass die Qualität der Arbeiten der Bewerber in diesem Jahr außerordentlich hoch gewesen sei. Habe man im vergangenen Jahr etliche Arbeitsproben schon nach dem Anlesen beiseite legen können, sei das in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Gute drei Stunden dauerte deshalb auch die Jurysitzung, bis das Ergebnis feststand.

Zuvor hatten die Jurymitglieder, neben Liebers gehörten Bürgermeister Frank Steffen, der Verlagsleiter André Förster, die jetzige MOZ-Kulturchefin Stephanie Lubasch, Abiturientin Hermine Kühl und Sascha Macht, der bis Anfang des Jahres Burgschreiber war, dazu, stundenlang aus den Werken der 16 Bewerber gelesen. Seine Texte seien "emotional sehr dicht, dynamisch und kraftvoll", begründete die Jury schließlich ihre Wahl.

Stefan Hornbach hat bislang vor allem Theaterstücke geschrieben. Auf der Burg Beeskow will er aber einen Roman vollenden. "Total gerne", habe er auf die Frage geantowrtet, ob er denn die Wahl annehme, teilte Burgdirektor Arnold Bischinger mit. Eine kleine Verbindung nach Beeskow hat der Autor auch bereits. Einer seiner Freunde sei in Beeskow aufgewachsen, hatte er schon in der Bewerbung geschrieben. Hornbach ist zudem nicht nur Autor, sondern auch ausgebildeter Schauspieler. Sein Amt wird der nunmehr 27. Burgschreiber Ende September antreten. Dann wird er für fünf Monate die kleine Wohnung auf der Burg beziehen und ein monatliches Stipendium in Höhe von 1000 Euro erhalten. Vom Burgschreiber wird neben der Präsenz erwartet, dass er Lesungen in der Region gestaltet und für Gespräche und Workshops zur Verfügung steht. Die Laudatio auf den neuen Burgschreiber wird traditionell sein Amtsvorgänger halten. Sascha Macht hat das bereits fest zugesagt.