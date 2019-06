Straussee-Ausschuss aufgeschoben

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die neu zusammengesetzte Strausberger Stadtverordnetenversammlung hat bei ihrer ersten Sitzung am Donnerstagabend die Bildung eines zeitweiligen Ausschusses zum Thema Straussee verschoben. Einen entsprechenden Änderungsantrag hatte die Fraktion "Die Linke-Partei" mit ihrem Vorsitzenden Ronny Kühn zur Vorlage über die Bildung der Ausschüsse eingebracht. Er wurde mit 22 Ja- und sechs Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen. Den Ausschuss hatte die Bürgerinitiative zur Erhaltung des Straussees im April vorgeschlagen, um das Thema dauerhaft auf der politischen Agenda zu haben – und dafür fraktionsübergreifend Zustimmung erhalten. Ebenso verschoben wurde die Bildung eines zeitweiligen Ausschusses "Altstadt".

Dem Antrag zufolge soll die Verwaltung nun Vorlagen einbringen, in denen die Aufgaben der Ausschüsse konkretisiert werden, erklärte Kühn im Nachgang der Sitzung. Die Ausschüsse für Bauen, Umwelt und Verkehr, für Finanzen und Wirtschaft sowie für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales sollten dann bei ihren jeweils ersten Sitzungen darüber diskutieren. Wann diese stattfinden, steht noch nicht fest, teilte die Stadtverwaltung mit. "Es geht vor allem um einen klaren Zuschnitt", sagte Kühn. "Der Bau- und Umweltausschuss hat als Aufgabenfeld ja schon die fließenden und stehenden Gewässer", sagte er. Dies könne in einen Straussee-Ausschuss ausgegliedert werden, ebenso wie das gesamte Umweltthema. "Ich finde das sinnvoll, doch darüber müssen wir reden", sagte Kühn. Auch beim Altstadt-Ausschuss gebe es Redebedarf. "Da haben sich in den vergangenen Jahren ein paar Aufgaben erledigt. Wir müssen schauen, ob da ein Ausschuss überhaupt noch gerechtfertigt ist." Sowohl Kühn als auch Sonja Zeymer, Vorsitzende der Fraktion U.f.W. Pro Strausberg, stellten klar, dass der Straussee-Ausschuss gewollt sei.

Zwei rücken nach

Indes wurde auf der Sitzung bekannt, dass die gewählten Christel Kneppenberg (SPD) und Simone Schubert (Linke) ihren Verzicht aufs Mandat erklärt haben. Wie Wahlleiter Thomas Lukaschewitz mitteilte, rückten für sie Susanne Bock (SPD) und Dieter Schäfer (Linke) nach. Keine Veränderung gibt es an der Spitze der Stadtverordneten. Steffen Schuster (U.f.W.) wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, Nick Reinking (SPD) und Daniel Krebs (BVB) zu seinen Stellvertretern. Den Sozial- sowie den Bauausschuss leitet die Linken-Fraktion, den Finanzausschuss die Fraktion "Zusammen für Strausberg" (ZfS – zusammengesetzt aus FDP/BVB/Deine Wahl/Grüne/B90). Im Hauptausschuss unter Leitung von Bürgermeisterin Elke Stadeler sitzen Ronny Kühn, Meinhard Tietz und Bernd Sachse (Linke), Thomas Frenzel, Matthias Michel (ZfS), Sibylle Bock (SPD), Rainer Thiel (AfD), Kerstin Reisner (CDU) und Steffen Schuster.

Evelyn Behlau (CDU), die die Sitzung bis zur Wahl von Steffen Schuster als Alterspräsidentin geleitet hatte, ermunterte die Stadtverordneten, zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger zu entscheiden "und nicht zum Vorteil für Ihre Partei oder Gruppierung". Sie führte mehrere Punkte auf, die aus ihrer Sicht wichtig für Strausbergs Zukunft seien. Den Ausbau des Mittelzentrums Strausberg als anerkannter Bildungsstandort mit einem Gymnasiumsneubau nördlich der Altstadt zählte sie ebenso dazu, wie das Heranwachsen eines namhaften Gesundheits- und Erholungsortes vor den Toren Berlins. "Die Kindernachsorgeklinik ist für uns ein Nahziel auf diesem Weg."