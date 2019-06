Von der Boy- zur Manband: Take That lassen Herzen im Tempodrom höherschlagen

Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Ja, sie lieben Deutschland, und sie lieben Berlin. Kein Wunder also, dass die drei mittlerweile etwas ergrauten Jungs von Take That standesgemäß in Schwarz-Rot-Gold am Donnerstag die Bühne im Berliner Tempodrom erklimmen.

Gary Barlow wie immer zurückhaltend in Schwarz, Mark Owen kommt im glitzernd-roten Einteiler daher und der sportliche Howard Donald in Quietschgelb – inklusive Madonna-Gedächtnis-Augenklappe. Zu einem gediegenen Sitzkonzert haben sie eingeladen, und man könnte meinen, dass nur schleppend Stimmung aufkommen werde. Weit gefehlt: Zu den ersten Noten von "Greatest Day" springen alle 3500 Fans von ihren Stühlen und bejubeln die Briten. Die überwiegend weiblichen Anhänger um die 40 kennen jede Zeile, reißen die Arme synchron in die Höhe, sind verzückt von den Helden ihrer Jugend.

Mit der aktuellen Tour feiern Take That ihr 30-Jähriges Bestehen. Das Trio erinnert mehrfach an seinen Auftritt bei den MTV-Awards 1994 vor dem Brandenburger Tor, rufen den Massen immer wieder "Berlin, BERLIN, Bärlieeen" zu. Howard gibt sogar ein paar Worte in Deutsch von sich, hat er doch mehrere Jahre als DJ in Münster gelebt. "Ich liebe Deutschland, ich liebe den Lebensstil. Das Essen, die Art, wie man mit der eigenen Gesundheit umgeht", hat er im Vorfeld der Tournee erzählt.

Auch Mark Owen erinnert sich gern an die Zeit zurück: "Für uns als junge Musiker war Berlin damals ein magischer Ort. So kurz nach dem Mauerfall, vielleicht der aufregendste Ort auf der ganzen Welt, so voller Energie." Sie wissen, was sie an ihren hiesigen Fangemeinde haben. "Deutschland hat uns in all den Jahren immer mit offenen Armen empfangen", so Gary Barlow.

Ein steiniger Weg liegt hinter ihnen: Nach der Trennung 1996 verschwanden sie in der Versenkung. Zehn Jahre später das Comeback, sie füllen nun wieder Stadien in Großbritannien, haben dort Kultstatus. Aus der Boyband ist eine erfolgreiche reife Manband geworden, auch ohne Robbie Williams und Jason Orange. Sie geben ihre 1990er-Jahre-Choreografien wie junge Hüpfer. Im Gegensatz zur gigantischen Bühnenshow in ihrer Heimat haben sie sich für den Rest Europas für einen intimeren Rahmen entschieden. Es gibt keine 20 Tänzer, Outfitwechsel oder monumentale Kulissen. Nur ein paar Luftschlangen pusten sie in die Luft, was völlig genügt. Als einzige Showeinlage ziehen sie ihre Jacken aus und sorgen damit für Ohnmachtsanfälle im Publikum, was Gary-Mark-Owen selbst etwas belächeln müssen.

Höhepunkte sind erwartungsgemäß "Back for Good", "Pray", "Patience" oder "Never forget", mal als Akustikversion, mal bombastisch dargeboten. Eigentlich könnten sie die Mikros weglegen und die Zuschauer singen lassen. Der Sound ist fantastisch, jedes Wort glasklar zu verstehen. Ein wahrlich umwerfender Abend, würde er nicht schon nach 80 Minuten enden. Ein kleiner Wermutstropfen für die recht teuren Tickets ab 100 Euro. Wer nicht genug bekommt, kann sich übrigens bis zum 15. September das Take That-Musical "The Band" im Berliner Theater des Westens zu sehen. Infos unter www.musicals.de