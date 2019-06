Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Mit Spielwitz, taktischer Raffinesse, vor allem aber mit einer enormen Energieleistung haben die E-Junioren-Fußballer des MSV Neuruppin einen historischen Erfolg erspielt. Denn sie wurden bei der Landesmeisterschafts-Endrunde am Sonnabend in Stahnsdorf Vizemeister. So erfolgreich war zuvor noch keine Neuruppiner Mannschaft bei diesem hochkarätig besetzten Turnier. Enttäuscht von der 1:5-Niederlage im Finale gegen Babelsberg 03 und geschlaucht von den Anstrengungen zuvor, realisierten die Neuruppiner erst einige Zeit nach Turnierende ihren herausragenden Erfolg. Anders als ihre Trainer Karsten Scholz und Jörg Rose, die innerlich schon nach dem Einzug ins Finale "stolz wie Bolle" waren und nach dem Endspiel diese Leistung bereits richtig einzuordnen wussten. Scholz ganz happy: "Für uns und den Verein war es ein Riesenerfolg, denn es war die beste Platzierung, die jemals eine Kleinfeldmannschaft vom MSV erreicht hat.. Und Rose ergänzte: "Am Ende hat sich der große Trainingsaufwand und die Teilnahme an den vielen Freizeitturnieren im Laufe der Saison bezahlt gemacht." Beide unisono: "Platz zwei im Landesranking ist megastark."

Vorahnung als Vorzeichen

Dass es eine erfolgreiche Endrunde werden könnte, hatte Trainer Karsten Scholz bereits im Vorfeld im Gespür. "In der Teambesprechung habe ich zu den Jungs gesagt, dass ich als Trainer einer Jugendmannschaft nun schon das sechste Mal in einem Landesfinale stehe. Und die Sechs ist meine Glückszahl, daher habe ich ein gutes Gefühl für heute." Ein guter Instinkt.

Zunächst mussten einige Neuruppiner jedoch ihre Erschöpfung von der Klassenfahrt, von der sie erst am Tag vor dem Turnier heimgekehrt waren, aus den Knochel schütteln. Doch als der Motor lief, drehten die MSV-Youngster auf. Im ersten Vorrundenspiel gegen Schöneiche sprang trotz Überlegenheit nur ein 2:2 heraus. "Gegen Frankfurt haben wir unachtsam begonnen, lagen schnell mit 0:2 zurück", so Scholz. Nach dem Anschlusstreffer drückte sein Team auf den Ausgleich, doch mit etwas Glück und einem sehr gut aufgelegten Frankfurter Torwart retteten die Oderstätter das 2:1 ins Ziel. Frankfurt stand vorzeitig im Halbfinale, der MSV musste zittern. Im dritten Spiel gegen Falkensee dominierten die Neuruppiner von Beginn an und machten schnell zwei Tore. Am Ende retteten sie ein 3:2-Sieg über die Zeit. "Damit standen wir tatsächlich im Halbfinale. Unsere Zielvorgabe war erreicht. Ein war Pokal in greifbare Nähe gerückt", blickt Coach Rose lächelnd zurück.

Griff in die Taktikkiste

Im Halbfinale ging es im Überkreuzvergleich gegen den Sieger der zweiten Vorrundengruppe, Union Fürstenwalde. Scholz: "Wir wussten, dass die Fürstenwalder sehr offensiv und mit einem mitspielenden Torhüter agieren." Das Trainerteam stellte die Taktik um. "Wir wollten auf keinen Fall die Mitte öffnen und liefen den Torwart und die Abwehrspieler geschickt an und zwangen sie zu Fehlern." Das fruchtete. Scholz: "Die Jungs haben das super umgesetzt." Hinten stand die Null und vorn gelang Elias Heise der goldene Treffer. Nach Steilpass von Maximilian Schuck traf er zum 1:0-Sieg. "Plötzlich waren wir schon mindestens Vizemeister. Wow", so ein begeisterter Trainer Scholz.

Im Finale gegen Babelsberg 03 waren jedoch alle Kräfte aufgebraucht. Rose: "Wir haben zu einfache Gegentore bekommen, lagen schnell 0:5 hinten." Ein kurzes Aufbäumen wurde zumindest mit dem Ehrentreffer von Niklas Hildebrandt belohnt.

Karsten Scholz: "Insgesamt war es eine herausragende Saison. Wir Trainer sind megastolz auf unsere Jungs." Möglich sei dies nur gewesen, weil ein großer Zusammenhalt herrschte und die Eltern stets voll mit dabei waren. "Unheimlich viel geleistet hat auch Antje Rose, die im Hintergrund mächtig gewirbelt", wollte Scholz die Helfer im Hintergrund nicht außer Acht lassen.

MSV: Moritz Haase - Constantin Ludloff, Arne Sommerfeld, Tomke Ploch, Niklas Hildebrandt, Max Pfeffer, Philipp Karbe, Hannes Krieger, Wilhelm Ebert, Elias Heise, Maximilian Schuck, Trainer: Karsten Scholz, Jörg Rose