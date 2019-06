Der Anfang ist gemacht vom Parlament

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Erste wesentliche Amtshandlung des neu gewählten Fürstenberger Stadtparlaments war am Donnerstagabend die Wahl des oder der Vorsitzenden des Gremiums – nachdem es Clemens Hinkeldey, Stadtverordneter der AfD als ältestes Mitglied des Rates, als amtierender Leiter der Sitzung oblag, zahlreiche Gäste und sämtliche Mandatsträger zu begrüßen.

Ilona Friedrich (CDU), seit Jahren Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, wurde in einer geheimen Wahl schließlich erneut in dieses Amt berufen – das Nachsehen hatte Raimund Aymanns, der von Pro Fürstenberg vorgeschlagen wurde. Friedrich übernahm das Ruder von Hinkeldey, und weiter ging es mit den Formalien. Zum Stellvertreter von Friedrich wurde Dirk Stolpe gewählt, zweiter Stellvertreter ist künftig Tilman Kunowski (Bündnis 90/Die Grünen).

Dann flammten die ersten Kontroversen auf: Zur Disposition gestellt worden war von der Stadtverwaltung im Rahmen der Zuständigkeitsordnung die Anzahl der Ausschüsse sowie die Anzahl der Sitze in ihnen von fünf auf sechs zu erhöhen – wegen des neuen Fraktions-Zuschnittes.

Künftig sollte der Hauptausschuss als wichtiges beschließendes Gremium gestärkt werden, zumal in der vergangenen Legislatur etliche Sitzungen des Wirtschaftsausschusses gemeinsam mit dem Hauptausschuss absolviert wurden. Tilman Kunowski regte bei der Gelegenheit an, dem Thema Tourismus mehr Gewicht zu verleihen in der parlamentarischen Arbeit – indem es aus dem Sozialausschuss in den Hauptausschuss wechselt. Laut Landesentwicklungsplanung ist der Tourismus die wichtige Wirtschaftskraft in der Region. Dem sollte mehr Rechnung getragen werden.

Manfred Saborowski (Die Linke) kritisierte, der Hauptausschuss könne zwar abstimmen, aber sachkundige Einwohner könnten dort nicht mitarbeiten. Auch nicht in puncto Tourismus. Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg) pflichtete ihm bei. Olaf Bechert (CDU) betonte, obgleich sachkundige Einwohner wichtige Ansprechpartner wären, sei er der Überzeugung, vor allem der Hauptausschuss könne sich den touristisch relevanten Themen gut widmen.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos, Foto) merkte an, wenn Know how benötigt würde im Hauptausschuss, könnte man sich den auch extra "einkaufen", sprich Experten zu Rate ziehen.

Clemens Hinkeldey (AfD) erklärte, von welchem Ausschuss auch immer – wichtig sei, dass das Thema Digitalisierung in den Vordergrund gerückt werde. "Fürstenberg ist da hinterwäldlerisch aufgestellt", meinte er. Philipp erwiderte, das Thema könne im Hauptausschuss behandelt werden.

Die Stadtverordneten einigten sich unterm Strich auf die Bildung dreier Ausschüsse. Neben dem gesetzten Hauptausschuss sind das der Sozial- und der Bauausschuss.