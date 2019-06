Liebenwaldes neues Parlament

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Oliver Giese (CDU) ist der alte und auch neue Chef des Liebenwalder Stadtparlaments. Von der LGU-Fraktion vorgeschlagen, gab es keinen weiteren Kandidatenvorschlag für das Amt. In geheimer Wahl erhielt er 15 Ja-Stimmen, zwei Kommunalpolitiker versagten ihm das Vertrauen. Bei den Mitstreitern bedankte sich Giese für das in ihn gesetzte Vertrauen und fügte mit einem Lachen hinzu: "So wenige Neinstimmen hatte ich noch nie."

Im Anschluss daran wurden als Erster Stellvertreter Denis Letzin (LGU) mit 17 Ja-Stimmen und Ralf Landorff (SPD) mit 16 Ja-Stimmen bei einer Ablehnung gewählt.

Innerhalb des Liebenwalder Stadtparlamentes haben sich die CDU und die FDP zu einer Zählgemeinschaft zusammengeschlossen und verfügen somit gemeinsam über sechs Sitze. Durch diese Zusammenarbeit konnte bei der Besetzung der Fachausschüsse die CDU/FDP jeweils zwei Sitze für sich beanspruchen, die LGU und die BfL je einen Sitz. Bei einer Zahl von fünf Stadtverordneten in den Fachausschüssen blieb für die SPD und Die Linke noch ein Sitz übrig. Hier sieht der Gesetzgeber vor, dass sich die Mitglieder entweder einigen oder der Sitz per Losentscheid vergeben wird. Letzteres wollten weder die Linken noch die Sozialdemokraten, sie entschieden nach "interner Absprache" über die Besetzung.

Die Wahl der jeweiligen Vorsitzenden erfolgt bei der ersten Zusammenkunft. Den Vorsitz anhand des Stimmergebnisses bei der Wahl zu vergeben, wie es Willi Fechner (BfL) mit einem Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung durchsetzen wollte, wurde von den Parlamentariern mit einem eindeutigen Votum abgelehnt. Es gab nur drei Vertreter im Gremium, die sich dafür aussprachen, dafür aber 14-Nein-Stimmen.

Des Weiteren waren noch die Mitglieder für die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAV) zu benennen. Das sind Oliver Giese (Vertreter Christoph Plass), Olaf Schüler (Bärbel Oehmke), Guido Pieterek (Denis Letzin) und Willi Fechner (Martina Raudszus).

Im Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" wird weiterhin Andreas Klemz die Interessen der Stadt Liebenwalde vertreten. Bärbel Oehmke wird das im Tourismusverein machen.