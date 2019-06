Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die neue Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat ihre Arbeit aufgenommen, sich beschnuppert und den ersten Stresstest bestanden. Einstimmig wurde die Gültigkeit der Wahl der SVV und der Ortsbeiräte von den neuen Lokalpolitikern bestätigt. Die wichtigsten Posten im Stadtparlament sind besetzt.

Vor fünf Jahren wollte die SPD als stärkste Kraft im Stadtparlament den eigenen Kandidaten mit Macht auf den Platz des Vorsitzenden hieven. Sie scheiterte damals krachend am Widerstand der anderen Fraktionen und am eigenen Unvermögen, Kräfteverhältnisse richtig einzuschätzen. Der auch bei politischen Differenzen den Anstand wahrende Hans-Joachim Höppner kam 2014 mit gehörigem Politdonner ins Amt des Vorsitzenden. Er zeigte sich dem Amt gewachsen und ließ in fünf Jahren über 467 Drucksachen – nicht gerechnet die Anträge und Anfragen der Fraktionen – abstimmen, darunter so brisante und umstrittene wie die Kita-Finanzierung.

Fraktion betritt Neuland

Die SPD-Fraktion ist zwar mit zwölf Sitzen im Stadtparlament wieder stärkste Fraktion, aber sie verzichtete Donnerstag auf einen eigenen Kandidaten. Fraktionschef Mirko Schinschke räumte ein, dass seine Fraktion damit Neuland betritt. Er appellierte an alle im Saal, Probleme gemeinsam pragmatisch statt polemisch anzugehen.

Nur die CDU schickte diesmal einen Kandidaten ins Rennen: Hans-Joachim Höppner. Ausgerechnet er stimmte als einziger gegen eine öffentliche Abstimmung bei der Wahl. So wurde er in geheimer Wahl erneut und diesmal einstimmig zum Vorsitzenden des Stadtparlamentes gewählt. Stresstest bestanden. Zur ersten Stellvertreterin des Vorsitzenden wählten die Lokalpolitiker mit deutlichem Stimmenvorsprung Susan Jahr (22 Stimmen/SPD). Sie folgt Ursula Giese, die nicht mehr der Stadtverordnetenversammlung angehört. Der AfD-Bewerber Nino Pawlak erhielt sieben, BVB-Kandidat Torsten Gärtner zwei Stimmen.

Reiner Prodöhl (Die Linke) setzte sich bei der Wahl des 2. Stellvertreters durch (20 Stimmen). Nino Pawlak kam hier auf zehn Stimmen, Torsten Gärtner auf eine Stimme. In den Hauptausschuss, der über die Planung von Planungsaufgaben von besonderer Bedeutung entscheidet, schickt die SPD vier Leute, CDU/FDP und AfD je zwei. Die übrigen drei Fraktionen je einen Vertreter. In den Ausschüssen Kultur, Bildung und Soziales und Stadtentwicklung, Bau und Wirtschaft sowie Finanzen wird es künftig neun Mitglieder geben. Bei nur acht wäre ein Losentscheid über die Besetzung zwischen CDU/FDP und BVB erforderlich gewesen.