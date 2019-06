Traumergebnis für Waldemar Schulz

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wenn schon kein Bürgermeister, dann wenigstens Stadtverordnetenvorsteher. Dieser Traum des CDU-Abgeordneten Waldemar Schulz (rundes Foto) ist am Donnerstagabend in Zehdenick in Erfüllung gegangen. Und das mit einem Traumergebnis von einhundert Prozent in einer offenen Wahl. Es gab keinen Gegenkandidaten für das Amt.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Alterspräsidentin Karin Schulze (Fraktion Gemeinsam für Zehdenick/FDP) und Zehdenicks designierter Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), der als geladener Gast der Sitzung beiwohnte. Denn noch ist unklar, wann Kronenberg sein Amt antreten wird. "Nicht mehr im ersten Halbjahr", sagte er am Rande der Sitzung.

"Ich bedanke mich für das überwältigende Ergebnis. Wahnsinn! Wann hat man schon mal einhundert Prozent? So etwas gab es zuletzt vor der Wende. Ich nehme das Vertrauen als meine Verpflichtung, das Amt nach bestem Wissen und Gewissen zu führen", sagte Schulz. Anschließend legte er vor den 22 neugewählten Stadtverordneten seinen Amtseid ab.

Weniger einmütig fiel die Wahl für die beiden Stellvertreter aus: Norbert Gerth (Fraktion Gemeinsam für Zehdenick/FDP) erhielt als erster Stellvertreter 18 Ja-Stimmen, einer stimmte gegen ihn, drei enthielten sich. Bernd Reinicke (Fraktion Schorfheide/Bürger für Zehdenick) erhielt 17 Ja-Stimmen, einer stimmte gegen ihn, vier enthielten sich.

Die Frage, wie viele Fachausschüsse es künftig geben soll, beschäftigte die Stadtverordneten schon intensiver. Die AfD hatte beantragt, zusätzlich einen Finanzausschuss einzusetzen, um die Haushaltsplanung künftig umfassender anzugehen. Für diesen Antrag stimmte allerdings nur die AfD. Bei Bedarf soll es künftig eine Arbeitsgruppe "Finanzen" geben, wobei hierbei Reiner Merker (Bündnis 90/Grüne) die Gefahr der Klüngelwirtschaft sieht, weil solche Arbeitsgruppen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und meist auch ohne Tagesordnung arbeiten. Weitgehend einig waren sich die Abgeordneten, dass es künftig nur noch zwei statt drei Fachausschüsse geben wird. Bauen und Stadtentwicklung werden wegen der großen Schnittmengen zusammengelegt. Das neue Gremium trägt den Namen: Ausschuss für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und Wirtschaft der Stadt Zehdenick. Der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport bleibt bestehen.