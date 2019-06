Fraktionen gibt es nun auch im Löwenberger Land

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Da mussten die Kommunalpolitiker des Löwenberger Landes gleich in der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Donnerstag eine rund halbstündige Zwangspause einlegen. Der Grund: Es mussten noch in Schnelle Fraktionen gebildet werden. Auf die war in der vergangenen Legislaturperiode verzichtet worden. Doch diesmal war die Linke mit der FDL eine Zählgemeinschaft eingegangen und hatte eine gemeinsame Fraktion gebildet (Vorsitzender Ralf-Ulrich Steinberg). So weit, so gut. Doch da bei der Benennung der Mitglieder für die Ausschüsse nur Fraktionen ein Vorschlagsrecht zugebilligt wird, hätte allein die Linke/FDL das Sagen gehabt. Insofern wurde die Zwangspause genutzt, um fünf weitere Fraktionen zu bilden: CDU (Vorsitzender Matthias Brandenburg), BLL (Mathias Ludwig), SPD (Tony Sieg), LGU/LmZ (Karsten Kiesewetter und AfD (Vasco Piehl). Der Antrag der Linken/FDL, die Fraktionsstärke in der Geschäftsordnung mit mindestens drei Mitgliedern festzuschreiben, war zuvor von den Parlamentariern abgelehnt worden. Über die weiteren im Antrag enthaltenen Veränderungen wurde nicht abgestimmt, sondern die Diskussion darüber in den Hauptausschuss verwiesen.

Vor der Beratungspause war Axel Klicks (BLL) mit 14 zu zwei Stimmen zum Vorsitzenden des Gemeindeparlamentes bestimmt worden. Als Erste Stellvertreterin steht ihm Iris Fischer zur Seite, die mit einstimmigem Votum gewählt wurde. Bei der Wahl des Zweiten Stellvertreters setzte sich Andrea Schild gegen Toni Sieg und Diana Wunderlich durch.