Sperrung der Maxim-Gorki-Straße

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ab Montag ist die Maxim Gorki-Straße zwischen der Diehloer Straße und der Kreuzung zur Fritz-Heckert-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Bushaltestelle wird während der Sperrung nicht bedient. Die Umleitung erfolgt über die Saarlouiser Straße und ist ausgeschildert, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Grund für die Einschränkung, die bis 19. Juli andauern soll, ist der Beginn von Bauarbeiten. In diesem Abschnitt ist vorgesehen, die Gehwege beidseitig grundhaft auszubauen. "Weitere Bestandteile der Baumaßnahme sind partielle Reparaturarbeiten in der Fahrbahnfläche und hier speziell die Abschnitte, welche in Asphalt provisorisch ausgebessert wurden", erklärt Michael Reichl. Dieser Teil der Maßnahme führt auch dazu, dass die Straße gesperrt werden muss. Denn die Asphaltflächen sollen durch Kleinpflaster ersetzt werden, wir es auch für den Großteil der Straße üblich ist. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wird auch die Straßenbeleuchtungsanlage erneuert.

Die Gehwege werden abschnittsweise erneuert und sind während der Bauphase gesperrt. Michael Reichl erklärt, dass Parken entlang der Straße in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich ist.