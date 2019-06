Auf 110 folgt Warteschleife

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Oder-Ufer kam es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei innerhalb einer Gruppe von zirka zehn Jugendlichen. Unterhalb der Stadtbrücke ging es gegen 20.30 Uhr mit einer verbalen Auseinandersetzung los, aus der Ernst wurde. Schnell wurde ein junger Mann aus dem Nahen Osten zu Boden gerungen. Mehrere aus der Gruppe schlugen auf ihn ein, wie der Autor dieser Zeilen beobachtete.

Ein Mädchen mit blonden Haaren trat auf den am Boden Liegenden ein und beschimpfte ihn. Ein anderer rief "Ich bin Iraner" und "Komm her, Eins gegen Eins". Als dann leere Glasflaschen hinzugezogen werden sollten, wählte der Autor die 110 – und kam prompt in die Warteschleife der Brandenburger Polizei. "Zurzeit sind alle Leitungen besetzt", informierte eine Frauenstimme vom Band. Nach über einer Minute legte der Autor auf. Zum Glück trennte sich wenig später die Gruppe. Zwei Jugendliche wollten nicht über den Vorfall sprechen.

"Egal, wo Sie in Brandenburg die 110 wählen – sie kommen immer zuerst ins Lagezentrum nach Potsdam", sagt Torsten Herbst, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam. Aus Frankfurt hätten viele Passanten den Notruf um halb neun wegen der Schlägerei gewählt. "Bei der Vielzahl an Anrufen ist Ihrer wohl nicht durchgekommen", sagt Herbst. Für jedes Gebiet gebe es einen Einsatzleitplatz. Doch weil derart viele Anrufe um 20.32 Uhr für Frankfurt eingingen, halfen dem zuständigen Polizisten fünf bis sechs weitere Kollegen. Sieben Minuten später seien zwei Streifenwagen und die Bundespolizei bei der Stadtbrücke eingetroffen. Die Beamten nahmen die Personalien auf, keiner der Beteiligten wollte eine Anzeige aufgeben. "Es handelte sich um einfache Körperverletzung", erklärt der Pressesprecher.

Mit 80 "Echtzeit-Einsätzen" in Brandenburg hatte das Lagezentrum am Donnerstagabend viel zu tun. Wenn aber doch einmal eine Großschadenslage eintreffe, wie ein starker Sturm, dann greife das "Redundanzkonzept": Neben dem Lagezentrum werden bundesweit alle Polizeiinspektionen ins Notruf-Geschehen mit eingebunden, um die Anrufe anzunehmen.