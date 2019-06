Mit voller Kapelle nach Werder

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow hat es Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt am abschließenden Spieltag tatsächlich nach den vielen überraschenden Punktverlusten noch in der eigenen Hand, den Ligaverbleib zu realisieren. Dazu benötigt der Tabellendrittletzte am Sonnabend beim Tabellenneunten Werderaner FC Eintracht einen Sieg. Ansonsten wären die Eisenhüttenstädter auf die Mitwirkung anderer angewiesen. In den vergangenen beiden Partien in Werder hatten die Eisenhüttenstädter jeweils Remis gespielt.

Vielleicht ist es hilfreich, dass es für die Gastgeber faktisch um nichts mehr geht. Die Gäste können laut dem Vereinsvorsitzenden Bertram Seher mit voller Kapelle anreisen. Fünf Kleinbusse für die Mannschaft und ihre Anhänger stehen bereit. Auch die beiden zuletzt fehlenden Manndecker Michel Becker (Gelb-Sperre) und David Steinbeiß (Arbeit) sind wieder dabei. Danny Grünberg könnte seinen Saisoneinstand geben. Der Stürmer hatte sich in der Vorbereitung im Sommer eine schwere Knieverletzung zugezogen. Einige Male war er bereits beim Training dabei, laut FCE-Trainer Andreas Schmidt kommt er jedoch allenfalls als Wechselspieler zum Einsatz. Gerade in der Offensive hatten Schmidt in dieser Saison einige Kreativ-Spieler gefehlt. Zwar ist Georges Florent Mooh Djike sehr ballsicher, jedoch nicht sonderlich torgefährlich. Diese strahlt hingegen schon eher Routinier Carsten Hilgers aus. Der 33-Jährige ist mit fünf Treffern zweitbester Torschütze in der Gäste-Elf, hat jedoch nur wenig trainiert. Mehr Tore erzielt hat beim FCE nur Defensivspieler Tony Wernicke mit sechs Treffern, doch ist er auch der Elfmeter-Schütze vom Dienst. Wie der Siegtreffer in Werder fällt, ist jedoch so ziemlich egal. Hauptsache er fällt. "Ich bin da optimistisch, die Chancen stehen dabei gar nicht so schlecht", sagt FCE-Präsident Bertram Sehert. Auch wenn seine Mannen absteigen sollte, das Team bleibt im wesentlichen zusammen. Die Eisenhüttenstädter – so etwa 25 bis 30 Anhänger begleiten die Mannschaft – rechnen jedoch mit dem Klassenerhalt. Der soll ab 18.30 Uhr im Stadion an der Diehloer Straße gefeiert werden. Natürlich mit Gegrilltem und Gekühltem.

Eine Liga tiefer spielt Ortsnachbar FSV Dynamo Eisenhüttenstadt zu Hause gegen den 1. FC Guben. "Wir wollen uns für die knappe Hinrundenniederlage revanchieren und die Saison mit einem Sieg abschließen. Die Gubener sind robust und zweikampfstark und werden nach ihrem Derbysieg gegen Guben Nord mit ganz dicker Brust auflaufen.

Dynamo im Oder-Neiße-Duell

Von daher wird es sicherlich sehr schwierig für uns, zumal viele Leistungsträger unter der Woche nicht trainiert haben", erklärt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Zudem fehlen mit Falk Busch (privat), Dimitrij Altengof und Steven Frühauf (beide verletzt) drei Stammspieler. "Trotzdem gehen wir von unserer Zielstellung nicht ab. Mit einer guten Defensive und schnellen Umschaltmomenten werden wir versuchen, den Gubenern bei zu kommen."

Mit einem weiteren Nachbarschaftsduell wird der Müllroser SV seine Saison in der Landesklasse Ost abschließen. Der Neunte spielt beim oberen Tabellennachbarn Preußen Beeskow. Bei einem Sieg würden die Schlaubetaler an den Spreestädtern vorbeiziehen. MSV-Trainer Dirk Herrgoß ist dieses Mal nicht dabei, er spielt mit der Ü-35-Landesmeisterelf des 1. FC Frankfurt beim Deutschen Altherren-Supercup mit 40 Mannschaften aus allen Bundesländern mit.

Vor zwei Jahren 5:2-Sieg

Zuletzt hatte der MSV in Beeskow 2:2 gespielt. Davor hatte es für den MSV in der Kreisstadt sogar 5:2 geheißen. Nachdem Oliver Seifert vor einer Woche zurückkam, steht dieses Mal der lange verletzt Eric Sellin zur Verfügung.