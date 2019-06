Gina Lorenz ist seit 20 Jahren mit Leidenschaft dabei

Roland Hanke

Hangelsberg (MOZ) Die Kinder und Jugendlichen genießen inzwischen ihre Ferien – auf Reisen, beim Baden oder bei anderen Aktivitäten in nah und fern. Doch sicherlich werden sie auch noch an das Tischtennis-Trainingslager der SG Hangelsberg mit Gina Lorenz denken, bei dem sie in der Müggelspreehalle viel Spaß hatten und auch so manches Neue gelernt haben.

"Mir macht das große Freude, mit den Kindern zu arbeiten und sie im Tischtennis auf einen guten Weg zu bringen", sagt Gina Lorenz, die selbst seit ihrem sechsten Lebensjahr aktive Spielerin ist, dabei unter anderem auch Oberliga-Erfahrungen sammelte und zuletzt als Spielführerin mit dem Team der BSG Pneumant Fürstenwalde II Dritter in der Landesliga Ost wurde.

18 Kinder in Trainingsgruppe

Seit 2011, also schon während ihrer Abiturzeit am Oberstufenzentrum Palmnicken in Fürstenwalde, trainiert sie ehrenamtlich den Nachwuchs der SG Hangelsberg. "Damals hat mich der Grundschein für die Trainerlizenz so manch langes Wochenende gekostet", erinnert sich Gina Lorenz. Ihre Gruppe hat 18 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 18 Jahren, die aus Hangelsberg, Erkner, Fürstenwalde, Müncheberg, Alt Golm und Petersdorf kommen. "Worüber ich mich besonders freue, dass alle mitgewachsen sind und es keine Fluktuation gibt", sagt die Hangelsbergerin, die in einer Woche ihren 26. Geburtstag feiert.

"Die Jungs und Mädchen meiner Trainingsgruppe verstehen sich alle gut, auch wenn es manchmal ein Herumzicken gibt. Aber das gehört dazu und ist kein Problem", erklärt Gina Lorenz. Ein Höhepunkt ist für alle das eigentlich viertägige Trainingslager in Hangelsberg, das jetzt seine vierte Auflage – auch mit Teilnehmern aus Rauen und Neuzelle – erlebte, mit Übernachten in der Müggelspreehalle und gemeinsamem Grillen. Allerdings mussten diesmal die letzten beiden Tagen wegen Krankheit gestrichen werden, wodurch das bei allen beliebte Eltern-Kind-Turnier ausfiel. "Das wollen wir aber nachholen", sagt Gina Lorenz, deren jüngerer Bruder Miles auch bei ihr trainiert und bei Pneumant III in der 1. Landesklasse spielt.

Die anderen Nachwuchs-Akteure bestreiten ebenfalls schon Wettkämpfe. "Zusammen mit Trainern aus Rauen und Jacobsdorf haben wir eine kleine Turnierserie gestartet, bei der unsere Aktiven im Frühling in Rauen, im Sommer in Hangelsberg und zum Nikolaustag in Jacobsdorf um Siege und gute Plätze wetteifern", sagt Gina Lorenz.

Neu Aufgabe Verbandsoberliga

Sie selbst trainiert jetzt dreimal in der Woche – dienstags und donnerstags bei der BSG Pneumant und freitags bei ihrem neuen Verein SV Blau-Weiß Petershagen in Märkisch-Oderland. Mit dessen Damen-Team um Trainer Thomas Schermer spielt sie in der neuen Saison in der Verbandsoberliga Ost. Mit den Blau-Weißen, die in der vorigen Saison Fünfte wurden, trifft Gina Lorenz gleich zum Auftakt am 1. September im Spiel gegen den Köpenicker SV Ajax unter anderem auf die frühere Hangelsbergerin Lisa Vogel.

"Ich bin schon gespannt auf die neue Herausforderung und freue mich darauf. Ich hoffe, mich durch noch häufigeres Training weiter verbessern zu können – und auch durch die höhere Klasse", erklärt Gina Lorenz, die von 2015 bis Ende dieser Saison in BSG Pneumant I und II antrat. Angefangen mit dem Tischtennis hatte die Hangelsbergerin vor 20 Jahren, als sie von ihrer Freundin Linda Diekow mit zum Training an die Platte beim 1. KSV Fürstenwalde genommen wurde. Mit ihr zusammen hatte sie im Alter von elf Jahren beim KSV bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt, später auch beim ESV Prenzlau.

Als einen ihrer größten Erfolge sieht Gina Lorenz, die auch einige Jahre bei den Frauen des FSV Union Fußball spielte, den diesjährigen Landesmeister-Titel im Doppel zusammen mit Jenny Kunze von Einheit Luckenwalde. Inzwischen passen ihre Pokale fast nicht mehr in den Extra-Schrank in ihrem Haus in Hangelsberg, das sie mit ihrem Freund Tim Kilper bewohnt. Neben der Leidenschaft für Tischtennis liebt sie ihren Garten und den weißen Schäferhund Otis.