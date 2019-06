Viermal Doppelpack in der Region

Roland Hanke

Schöneiche/Beeskow (MOZ) Zum letzten Mal in dieser Spielzeit rollt am Sonnabend der Ball auf den Sportplätzen der Region. Dabei gibt es jeweils um 12.30 und 15 Uhr vier Doppelpacks aus Kreis- und Landes-Fußball. Und danach wird dann sicherlich gefeiert.

Das hat auch Süd-Landesligist Germania Schöneiche nach dem Heimspiel gegen Schlusslicht Blau-Weiß Vetschau vor. "Wir wollen einen ordentlichen Abschluss bieten", sagt René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert die Germania trainiert. Zuvor erwartet die Zweite in der Autoservice-Müller-Arena, in der zugleich ein Sommerfest steigt, in der Kreisliga Mitte den Tabellendritten SV Tauche.

Fernduell um Kreisliga-Platz 2

Letzterer steht im Fernduell um Kreisliga-Platz 2 mit der punktgleichen SG Hangelsberg. Die muss bei Preußen Beeskow II ran. Im Anschluss gibt es das Derby der Ersten in der Landesklasse Ost gegen Tabellennachbar Müllroser SV. "Danach verabschieden wir einige Spieler und Grillen gemeinsam bei dem einen oder anderen Fass Freibier", sagt Teammanager Helmut Musick.

Ebenfalls eine schwere Aufgabe in der Landesklasse Ost erwartet den SV Woltersdorf mit dem viertplatzierten FSV Luckenwalde II. Zuvor trifft die Zweite des SVW in der Kreisklasse Mitte auf Borussia Fürstenwalde II.

Im Waldstadion von Briesen empfängt zunächst die Zweite der Blau-Weißen in der Kreisliga Mitte den Storkower SC II und kann dabei mit einem Remis Platz 4 sichern. Die Erste spielt im Anschluss in der Landesliga Süd gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Wacker Cottbus-Ströbitz. Danach steigt die Feier zum Saisonabschluss- mit Gegrilltem und Freibier.