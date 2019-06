Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Abstieg

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) In der Brandenburgliga wartet zum Abschluss ein Barnim-Derby auf die Zuschauer. Das beste Barnimer Fußballteam, die TSG Einheit Bernau als Tabellenvierter, empfängt um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm die Nachbarn vom FV Preussen Eberswalde. Für beide Teams geht es in der Liga um nichts mehr, aber die Hausherren werden sicher bemüht sein, sich nach der verkorksten Rückrunde mit einem Sieg von ihren Anhängern zu verabschieden. Motiviert wird aber auch Gäste-Coach Obrad Marjanovic sein – ist es für ihn doch das letzte Spiel an der Seitenlinie bei Preussen. Marjanovic wechselt nach Gatow, für ihn wird in der kommenden Saison Frank Schwager das Ruder übernehmen.

Ein letztes Heimspiel hat SG Union Klosterfelde. Man erwartet den Tabellensechsten Oranienburger FC. Auch Union hat einen Platz im guten Mittelfeld bereits sicher, aber in die Abschlussfeier zum letzten Spieltag auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße will man sicher nicht mit einer Niederlage starten. Auswärts muss der FSV Bernau ran, der nach Lübben reist – zum Abschiedsspiel von Trainer Christian Städing.

Auf dem Sportplatz an der Ulmenallee in Ahrensfelde wird sicher auch jede Menge los sein, denn dort geht Grün Weiss Ahrensfelde mit einem Heimspiel der Landesliga Nord gegen FC Schwedt in die Sommerpause. Nach dem Spiel werden Spieler der Herrenteams gemeinsam mit den Zuschauern die tolle Saison feiern. Der Frust über den Nicht-Aufstieg ist verflogen, jetzt freuen sich alle über einen tollen zweiten Platz.

In der Landesklasse Nord brennt bei den Barnimer Teams nichts mehr an. Zu Hause spielt hier nur der FSV Schorfheide Joachimsthal. Das beste Barnimer Team der Liga erwartet einen harten Brocken zum Abschluss: Ins Fichtestadion kommt Spitzenreiter BSC Fortuna Glienicke.

Zittern heißt es in der Kreis-oberliga am Sonnabend für zwei Teams. Letzter und damit sicherer Absteiger ist hier der PSV Zehlendorf. Davor liegen der FSV Bernau II und SV Rüdnitz/Lobetal mit jeweils 22 Punkten, derzeit rangiert die FSV-Reserve auf dem vorletzten Platz aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Ob eines der beiden Barnimer Teams den Gang in die Kreisliga antritt, hängt entscheidend von den Falkenthaler Füchsen in der Landesklasse Nord ab.

Es hängt von Falkenthal ab

"Wenn Falkenthal nicht absteigt, dann steigt in der Kreisoberliga nur der Letzte, also Zehlendorf ab. Falkenthal ist für den Fall gerettet, das sie wie bisher der beste Vorletzte der vier Landesklasse-Staffeln bleiben. Wenn Falkenthal absteigt, müsste der vorletzte der Kreisoberliga, derzeit der FSV Bernau II, auch absteigen", erklärt es Staffelleiter Steffen Misdziol.

Eine zusätzliche Unwägbarkeit wartet am Sonntag. Da melden die acht Fußballkreise in Brandenburg ihre Aufsteiger in die Landesklasse. "Wenn alle Kreise ihren Meister anmelden, bleibt es bei der sportlichen Abstiegsregelung. Wenn einer nicht meldet, steigt ein weiterer Vorletzter aus der Landesklasse nicht ab", erklärt Misdziol.

Wenn keine der beiden Barnimer gewinnt, heißt es also noch zittern bis Sonntag.

1. Eintracht Bötzow29 102: 32 66

2. 1. SV Oberkrämer29 76: 33 65

3. Rot-Weiß Schönow 29 76: 31 57

4. Einheit Zepernick 29 72: 45 52

5. Blau-Weiß Leegebruch 29 60: 42 48

6. TuS Sachsenhausen II29 50: 38 46

7. FV Liebenwalde 29 56: 59 41

8. SV Friedrichstahl29 67: 51 39

9. Grün-Weiss Ahrensfelde II29 44: 51 39

10. FC Kremmen29 58: 66 39

11. Grün-Weiß Bergfelde29 46: 48 35

12. FV Preussen Eberswalde II29 36: 63 32

13. SG Mildenberg29 55: 86 28

14. SV Rüdnitz/Lobetal29 39: 73 22

15. FSV Bernau II29 50: 97 22

16. PSV Zehlendorf29 35:107 9