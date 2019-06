Ronny Neumann weiter an der Spitze

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Ronny Neumann (Linke) ist mit 20 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung Rüdersdorf gewählt worden. Der 40-Jährige kennt dieses Ehrenamt aus dem Effeff, denn seit 2003 agierte er bereits als stellvertretender Vorsitzender und leitet dieses Gremium ununterbrochen seit 2008. Zu seinen Stellvertretern wurden Steffi Göpner (SPD) und Maria Laube (CDU) gewählt. Sie setzte sich in zwei Wahlgängen knapp gegen Jörg Lehmann (Fraktion Zukunft) durch.

Geeinigt haben sich die Gemeindevertreter über den wohl wichtigsten Ausschuss, dem Hauptausschuss. Er ist der Einzige, der Beschlüsse fassen kann, während die anderen lediglich empfehlenden Charakter haben. Neun Gemeindevertreter und der Bürgermeister gehören diesem Gremium an, darauf hatten sich die Fraktionschefs vorab geeinigt. Als es um den Ausschussvorsitz ging, warb SPD-Fraktionschefin Nadine Wirthwein-Darkow darum, dass nicht der Bürgermeister dieses Amt innehat. Sie begründete dies damit, dass es einen Bürgermeisterwechsel geben wird – Amtsinhaber André Schaller (CDU) tritt nicht noch einmal an – und es nach der Wahl eine unstrukturierte Phase geben könnte. Es habe sich in der vergangenen Legislatur bewährt, dass ein Gemeindevertreter – damals Sven Templin (SPD) – den Vorsitz innehatte.

Ausschüsse verlost

Mehr Einfluss auf Dinge der Verwaltung und auch mehr Initialzündung bescheinigte sie dieser Variante. Fraktionskollegin Rita Nachtigall ergänzte, dass sie sich wünschen würde, dass die künftige Tagesordnung des Hauptausschusses um mehr inhaltliche Dinge ergänzt werden würde. In den vergangenen Monaten ging es häufig nur um Vergaben. Knapp mit 12:11 Stimmen entschieden die Gemeindevertreter, dass auch künftig nicht der Bürgermeister, sondern ein Gemeindevertreter den Hauptausschuss leiten wird. Dem gehören als ordentliche Mitglieder an: Ronny Neumann und Detlef Adler (Linke), Rita Nachtigall und Sven Templin (SPD), Norbert Pose (CDU), Martin Zeidler und Herbert Peschke (UWG) sowie Jörg Lehmann und Andrea Rudorf (Fraktion Zukunft).

Vergeben wurde per Los, weil sich die Fraktionen vorher nicht einigen konnten, der Zugriff und die Vorsitze der Ausschüsse. Herbert Peschke (UWG) wird den Wirtschafts- und Finanzausschuss leiten. Monika Huschenbett (Linke) steht dem Gesundheits- und Sozialausschuss vor. Andrea Rudorf (Zukunft) ist Vorsitzende des Umwelt-, Klimaschutz- und Verkehrsausschusses. Rita Nachtigall (SPD) wird ihre Arbeit als Vorsitzende des Ortsentwicklungs- und Tourismusausschusses fortsetzen. Für die CDU, in persona Norbert Pose, blieb damit der Ordnungsausschuss übrig.

Eine kleine Überraschung gab es bei der Besetzung der Aufsichtsräte. Denn die SPD und nicht die CDU machte den Vorschlag, Johann Bernhard Meintrup (CDU) in den für die Wohnungsbaugesellschaft zu wählen, worauf die Linken den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Falko Maaß (WG FVG/beide sind nicht mehr Gemeindevertreter) zur Wahl stellten. Meintrup gewann. Dem Aufsichtsrat gehören zudem André Schaller, Volker Müller, Herbert Peschke, Nadine Wirthwein-Darkow, Jörg Lehmann und Norbert Pose an. Im Aufsichtsrat der Museums und Kultur GmbH agieren Alexander Reetz, Heiko Sackretz, Sven Templin, Andrea Rudorf und André Reggentin. All diese Personen, außer Heiko Sackretz, gehören auch zum Aufsichtsrat der Kultur GmbH i. L.. Ebenso Gerd-Michael Döppner. Reetz und Reggentin sind keine Gemeindevertreter.