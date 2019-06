Kitaleiterin in Groß Muckrow verabschiedet

Larissa Benz

Groß Muckrow (MOZ) Am Ende der vielen Reden und Geschenkeübergaben flossen nicht nur bei Dagmar Teichert Tränen: Die langjährige Groß Muckrower Kitaleiterin wurde am Freitag im Rahmen des Sommerfests noch einmal offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich kann ,meinen Kindergarten’ in gute Hände übergeben", sagte die 63-jährige mit Blick auf die neue Leiterin Bettina Henze. Die neue und alte Leiterin haben bereits seit einem Jahr zusammengearbeitet. "Dagmar, wir werden dich vermissen", sagte die Nachfolgerin in ihrer Rede. Auch die Eltern bedankten sich beim traditionellen Sommerfest für den Einsatz von Dagmar Teichert, die die Einrichtung in Groß Muckrow seit 1980 leitete. "Sie hat hier viel Herzblut reingesteckt und hat immer den richtigen Mittelweg im Umgang mit den Kindern gefunden", betonte Elternvertreterin Stefanie Schiller.

Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle lobte, dass Teichert immer versucht habe, das Beste für die Einrichtung herauszuholen. Neben ihr wurden auch fünf Kinder verabschiedet, die ab Herbst die Schule besuchen: Sie präsentierten den Eltern ein Gedicht und bekamen anschließend kleine Zuckertüten überreicht.

Gemeinsam mit den anderen Kitakindern führten sie ein buntes Programm aus Tänzen und Gesang auf. Danach konnten sich die Kinder an verschiedenen Spiel- und Lernstationen ausprobieren. Dazu wurde unter anderem ein Karussell aufgebaut, außerdem war der Naturschutzbund mit einem Umweltbildungsmobil gekommen.

Bettina Henze wies noch einmal auf das neue Wandbild an der Kita hin, das Peter Pan mit einer Pusteblume zeigt. Von den eingeladenen Sponsoren war allerdings niemand gekommen.

Die Kita Groß Muckrow wird momentan von 22 Kindern ab 0 Jahren besucht. Neben der Leiterin gibt es drei weitere Mitarbeiterinnen. "Der Kindergarten hat sich während meiner Zeit hier immer wieder verändert", erzählte Dagmar Teichert. Zu Beginn ihrer Tätigkeit, 1980, sei das Gebäude nur eine Baracke gewesen. Nach und nach sei ein Anbau und 2008 der Wintergarten hinzugekommen. Erst im vergangenen Herbst wurde der neue Spielplatz draußen eingeweiht.

Für Dagmar Teichert heißt es nun loslassen. Eine Idee, wie das gelingen kann, hat sie schon: "Ich werde viel Zeit in meinem Garten verbringen", erzählt sie. Die passenden Geschenke in Form von Pflanzen und einem Vogelhäuschen bekam sie am Freitag von den Eltern und Kollegen.