Siebert will Bürgermeister werden

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Wird im Eberswalder Rathaus schon bald eine wichtige Stelle frei? Am 1. September entscheiden die Hoppegartener, wer neuer Bürgermeister wird. Sven Siebert, bis vor Kurzem CDU-Gemeindevertreter, tritt als Einzelkandidat an. Die erforderlichen 56 Unterstützungsunterschriften liegen der Wahlleiterin vor. "Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde, die sich für mich eingesetzt haben", sagte Sven Siebert.

Der 48-jährige Diplom-Kaufmann (FH) arbeitet seit Juni 2015 als Kämmerer in der Barnimer Kreisstadt. "Fernab jeder parteilichen Programmatik möchte ich Bürgermeister für alle Einwohner sein und ihre Interessen im Rathaus und in der Gemeindevertretung vertreten", betont der glücklich Verheiratete. Siebert setzt als seine Schwerpunkte Finanzen, Familien- und Seniorenpolitik, ein gesellschaftliches Miteinander und den vernünftigen Ausbau der Infrastruktur. Der zweifache Vater, der mit seiner Familie in Birkenstein lebt, bringt sich ehrenamtlich in die Siedlergemeinschaft ein. /sk