Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In der Brandenburgischen Seniorenwoche hat das DRK in der Angermünder Begegnungsstätte zu einem Vortrag eingeladen. Die Notarin Friedgard Runge informierte am Donnerstag über die Bedeutung und den Inhalt der Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung.

"Es ist eine wichtige Sache, selbst zu entscheiden, von wem man in rechtlichen und gesundheitlichen Dingen vertreten werden möchte. Auch im Zusammenhang mit den gerade diskutierten Regelungen über die Organspende, sollte man sich Gedanken machen", sagte sie.