Rundumkur für Räume im Dorfhaus

Ingo Mikat

Rathstock Die Abgeordneten von Alt Tucheband hatten am Donnerstagabend eine besondere erste Sitzung. Zum einen mussten sie einen Bürgermeister wählen (Seite 20). Zum anderen gab es auch gleich eine erste inhaltliche Diskussion. Der Ortsvorsteher von Rathstock, Marco Schulz, berichtete über eine geplante Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in seinem Ort. Für das Projekt erbat er sich die Zustimmung der Gemeindevertreter. Das Vorhaben duldet keinen Aufschub. Es gibt Fristen, um Fördermittel dafür zu beantragen. Schulz erläuterte, warum das Vorhaben für den Ortsteil so wichtig ist. In Aussicht gestellt ist eine 75-prozentige Förderung.

In der Diskussion gab es, obwohl alle Handlungsbedarf zur Erhaltung des Objektes bestätigten, konträre Auffassungen über den Umfang und die Möglichkeiten der Finanzierung des Vorhabens. Insbesondere Amtsdirektor Lothar Ebert äußerte starke Bedenken. Er betonte, dass die vorliegenden Kostenvoranschläge zu tief angesetzt seien und die Gemeinde selbst bei einer Verteilung auf drei Jahre nicht genügend finanzielle Mittel zu ihrer Finanzierung aufbringen könne. Die vorgegebene Gesamtsumme des Projektes von 300 000 Euro sah er als zu gering.

Am Abend kam es zu keinem Konsens. Über das Vorhaben soll nun am Montag auf einer außerordentlichen Sitzung des Gemeinderates abgestimmt werden. Marco Schulz will dafür kämpfen, dass zumindest der Förderantrag gestellt wird. "Wir haben jahrelang nichts ins Gemeindezentrum investieren können, weil die Gemeinde mit einem Haushaltssicherungskonzept arbeiten musste", sagte er. "Es gibt erheblichen Instandhaltungsrückstau." Für das Vorhaben – im Gebäude der einstigen Schule sollen vier Räume umfassend saniert und ausgestattet werden – hat vor allem der Heimatverein bereits viel ehrenamtliche Vorarbeit geleistet. Mit externen Fachleute wurde das Projekt erarbeitet. Der gemeinde enstanden bisher keinerlei Kosten

Öffentliche Sondersitzung, Montag, 19 Uhr, Gemeindezentrum Rathstock