Diskussionen schon vor der ersten Sitzung

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) An fehlenden Platzkarten scheitert es nicht. 18.39 Uhr und noch immer wuseln einzelne Abgeordnete in den schmalen Gängen zwischen zahlreichen Gästen und Stadtverordneten umher; andere besprechen sich vor dem Festsaal des Alten Rathauses. Noch zehn Minuten brauchen die Mitglieder, kündigt Bürgermeister Matthias Rudolph an, um sich in den Fraktionen zu beraten. Um 18.50 Uhr schließlich beginnt die erste Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl.

Grund für die Verzögerung: "Gelungen ist eine interfraktionelle Einigung, die die Konstituierung erleichtert", sagt Wolfgang Petenati. Mit 75 Jahren obliegt es ihm, die Sitzung als Alterspräsident zu leiten, bis der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung neu gewählt wird.

30 der 32 gewählten Stadtverordneten sind am Donnerstagabend anwesend. Elf neue und ebenso viele weibliche Gesichter gehören dem Gremium in dieser Legislaturperiode an. Mit sieben Sitzen stellt das BFZ die meisten Mitglieder. Thomas Apitz, der für die Partei Die Partei in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, nimmt ein Einzelmandat wahr.

Konkret hätten sich die Fraktionen darauf geeinigt, führt Petenati weiter aus, dass der bei der Wahl des Vorsitzenden unterlegene Kandidat, sich als einziger um den Vorsitz im Hauptausschuss bewerben darf. Damit wird die Kommunalverfassung, nach der die Mitglieder des Hauptausschusses den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen, außer Kraft gesetzt.

Der neue ist der alte Vorsitzende

Zwei Vorschläge gibt es für den Vorsitz der Stadtverordnetenversammlung: Kai Hamacher (BFZ) und den bisherigen Vorsitzenden Uwe Koch (CDU). Letzterer entscheidet die Wahl mit 17 zu 13 Stimmen für sich. Zur Stellvertreterin wird Monika Fiedler gewählt; auch bei dieser Wahlrunde unterliegt Hamacher. Im Gegenzug bekräftigen die Fraktionen reihum, dass sie bei der Wahl des Hauptausschussvorsitzenden Hamacher ihre Stimme geben.

Auch über die Anzahl der Ausschussmitglieder haben sich die Fraktionen im Vorfeld geeinigt: 13 plus Bürgermeister sollen es im Hauptausschuss, 11 in den Fachausschüssen sein. Deren Anzahl werde sich ebenfalls nicht ändern, erklärt Petenati eingangs. Den Antrag der Fraktion Die Linke, die bisherige Form des Sozialausschusses in einen Ausschuss für Sport und Kultur sowie einen für Bildung, Soziales, Integration und Gleichstellung zu splitten, macht die Aussicht auf die Möglichkeit, Unterausschüsse zu bilden, überflüssig.

Den Vorsitz des Sozialausschusses wird künftig Elke Wagner (SPD) innehaben, den des Stadtentwicklungsausschusses Stephan Wende (Linke) und den Finanzausschuss, mit weiteren Zuständigkeiten wie Haushaltsberatung und Bürgerbudget ausgestattet, leitet Lars Aulich (AfD). Bei der anschließenden Beratung zum Nachtragshaushalt hält dieser sich zurück – wie die Mehrzahl der Stadtverordneten. Nach kurzen Nachfragen beschließt das Gremium das Zahlenwerk.