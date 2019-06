Einmal am Strand übernachten

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch im Krankenhaus nach ihrem schweren Trainingsunfall vor einem Jahr hatte Kristina Vogel begonnen, eine Backup-Liste zu erstellen mit Dingen, die sie noch erleben möchte. Im Gespräch mit Krankenschwestern war der nun querschnittsgelähmten Ex-Weltklasse-Sportlerin bewusst geworden, dass sie noch nie bei einem Konzert war. Im engen Trainings- und Wettkampfplan war einfach keine Zeit dafür. Nun habe sie ihr erstes Konzert erlebt: Clueso im Berliner Huxleys, erzählte Kristina Vogel beim MOZ-Talk im Kleist Forum.

Auch einen Tandem-Sprung aus 4000 Meter Höhe hat sie gewagt. Von ihrem Rollstuhl blickt die zierliche junge Frau auf den Bühnenboden, als ob sie in die Tiefe schaut, und atmet tief ein und aus – wie damals kurz vor dem Absprung. Nordlichter anschauen und nachts am Strand übernachten stehen noch aus ...

Voller Lebensmut, großherzig

Wer die einstige Bahnradsportlerin erlebt, klebt wie gebannt an ihren Lippen. Woher nimmt sie nach diesem einschneidenden Unfall ihren Lebensmut, diesen Tatendrang? Und diese Großherzigkeit, staunt Moderatorin Lilo Wanders, als die 28-Jährige erzählt, dass sie noch immer auf eine persönliche Reaktion des niederländischen Juniorfahrers wartet, der beim Training auf der Cottbuser Radrennbahn stand, wo er nicht hätte stehen dürfen, und Verständnis zeigt: "Hätte ich mit 19 Jahren diese Reife gehabt, wenn mir das passiert wäre", fragt Kristina Vogel rhetorisch.

Sie glaube nicht an Gott, aber: Sie hätte schon vor zehn Jahren nach dem ersten unverschuldeten Unfall mit Bruch des 5. Brustwirbels querschnittsgelähmt sein können. "Da war wohl jemand, der gesagt hat, ich solle noch ein paar Jahre weiterfahren." Was ihr viel Kraft gibt: "Ich glaube an das Glauben, das macht Menschen stark, ohne dass dies personifiziert werden muss." Als Sportlerin könne sie ihren Körper gut einschätzen, wusste sofort, dass es nach dem Unfall sehr ernst ist. "Aber der Zeitraum zwischen dem Knall und dem Aufwachen ist weg. Vielleicht kann ich deshalb unbefangen wieder Bahnradsport schauen", vermutet die Erfurterin. Auf die Frage von Lilo Wanders, ob sie sich als "Weltmeisterin im Lebensmut" vorstellen könne, in ein paar Jahren doch in ein tiefes Loch zu fallen, kommt ein entschiedenes "Nein".

Kristina Vogel hat sich ihre Mundfertigkeit und Direktheit bewahrt. Obwohl sie jetzt im Rollstuhl sitze, könne sie doch genauso "krass" sein wie vorher. "Wenn ich nerve, schiebt mich einfach weg." Sie legt den Finger auf die Wunde, wenn es um Hindernisse geht, denen sie als Rollstuhlfahrerin, die wieder Auto fährt, begegnet. "Es gibt Behindertenparkplätze nicht ohne Grund. Wir brauchen einfach mehr Platz", sagt sie mit Blick auf jene, die dort unberechtigt parken, eindringlich. Der Deutschen Bahn hat sie eine Beschwerde-Mail geschickt, als sie in Frankfurt am Main an einem vorher verabredeten Bahnhof nicht vom zugesagten Personal am Bahnsteig abgeholt wurde. "Ich habe dann die Hilfe von zwei Männern angenommen."

Für die Belange von Rollstuhlfahrern will sie sich stark machen, ihre Erfahrungen als Polizistin und Ex-Sportlerin einsetzen, wo es gehe. Ein Grund, warum sie sich für den Stadtrat in ihrer Heimatstadt Erfurt aufstellen ließ. Nach der Wahl im Mai wird es nun Ernst. Ernst wird es auch auf anderem Terrain. Am Tag des MOZ-Talks hatte Kristina Vogel im ZDF-Morgenmagazin über ihre Aufgabe als Sportexpertin gesprochen. "Mein erster Arbeitstag ist der 3. August, wenn ich von den Finals Berlin berichte. Darauf freue ich mich total."

Ehrenmitglied beim FRC 90

Vielleicht ist sie zehn Tage später auch wieder in Frankfurt, wenn die besten Junioren der Welt vom 14. bis 18. August ihre Weltmeisterschaften in der Oderlandhalle austragen. Hier hat Kristina Vogel selbst unzählige Trainings- und Wettkampfrunden gedreht, hatte ihr eigenes Zimmer. Und ist manches Mal mit dem Nachwuchs des FRC 90 ins Gespräch gekommen. "Du hast viele Kinder aus meiner Trainingsgruppe inspiriert. Sie sind begeistert, wie du mit deiner Situation umgehst", berichtete Dan Radtke, der als Überraschungsgast auf die Bühne kam. Der Trainer und Geschäftsführer des FRC 90 hatte ein großes Foto mitgebracht und begrüßte Kristina Vogel als neues Ehrenmitglied im Verein. Ein Erstaunen, ein Innehalten und mit einem gerührten "Oh, das ist nett" verweilte ihr Blick nachdenklich auf dem Bild.