In 36 Stunden bis nach Mazedonien

Alles orange: Timo und Sabou gehen als eines von 20 Teams in Berlin an den Start. Alle tragen T-Shirts des Vereins BreakOut. © Foto: privat

40-Euro-Kuss: Löwenbrunnen gibt es eben nicht nur in Eberswalde. Vor dem malerischen Bauwerk in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje küssen sich Sabou und Timo leidenschaftlich. So wollte es ein Leser ihres Blogs und spendierte dafür 40 Euro. © Foto: privat

Marco Marschall

Eberswalde Die Fotos von Sabou-Julie Kazemi-Saffari und Timo Kraus könnten auch die eines ganzen Sommers sein. Entstanden sind sie auf einem Road-Trip von Berlin bis in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje. Mehr als 1300 Kilometer Luftlinie, für die das Paar nur 36 Stunden Zeit hatte und keinen einzigen Cent Fahrtkosten ausgeben durfte. Am Ende konnten sie sogar mehr als 1000 Euro einnehmen. Das Geld kommt dem Verein Zeltschule zugute, der sich um den Unterricht von Flüchtlingskindern im syrisch-libanesischen Grenzgebiet kümmert.

Grund für die ungewöhnliche Reise per Anhalter ist ein Wettbewerb des Vereins BreakOut, an dem die 24-jährige Sabou schon zum dritten Mal teilgenommen hat. Wenn sie nicht durch Europa reist, studiert die Halbiranerin an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Die Hochschule hatte über die MOZ zur Unterstützung des gemeinnützigen Kurztrips aufgerufen. Dieser funktioniert wie ein Spendenlauf. Die Unterstützer legen einen Betrag pro gereistem Kilometer fest, den sie für den guten Zweck ausgeben wollen. Meist sind es Centbeträge. Außerdem werden in der Regel Obergrenzen einer möglichen Gesamtspendensumme vom jeweiligen Gönner angegeben.

Seit Mitte der Woche ist die Master-Studentin wieder zurück – und das mit einer Erfolgsnachricht: Von 70 Teams, die an den Start gingen, hat ihres Platz 3 belegt, gemessen an den in 36 Stunden zurückgelegten Kilometern. In Eberswalde warten nun wieder Vorlesungen und Prüfungen auf die Abenteurerin.

Start 9 Uhr Berlin

Noch vor einer Woche, Freitag, 14. Juni, 9 Uhr, fieberten 20 Teams am Berliner Ernst-Reuter-Platz sowie weitere Teilnehmer in Köln und München dem Start entgegen. Darunter Sabou mit Freund Timo (26). Die vorherigen Reisen hatte sie mit einer Freundin bestritten. "Wir waren diesmal sehr fokussiert und wollten Richtung Thessaloniki, wären aber auch schon über Budapest als Endstation glücklich gewesen", berichtet Sabou. In Thessaloniki hat Timo eine Tante. Ob sie überhaupt in die Nähe kommen würden, war beim Start der Reise nicht abzusehen. Mit einem gesponserten S-Bahn-Ticket ging es zunächst nach Schöneweide und von dort aus weiter per Anhalter. Anfangs kein leichtes Unterfangen. "30 bis 45 Minuten haben wir gewartet, bis uns das erste Auto mitgenommen hat", berichtet Sabou. Allerdings ein echter Volltreffer. Denn von Berlin ging es für die Reisenden gleich bis nach Dresden. Von dort Richtung Prag. Den freundlichen Mitfahrgelegenheiten zum Dank. 15 Autos, überschlägt Sabou, hätten das Paar bis zum Ende des Abenteuers mitgenommen. Weil es die Weiterfahrt erleichtert, lässt sich die erfahrene Tramperin lieber auf Rastplätzen absetzen. "Von dort kommt man gut weg, weil man mit den Leuten reden kann, Augenkontakt hat", erzählt sie. Schon am Abend befand sich das Paar auf Höhe von Budapest. Minimalziel erreicht. Im ungarischen Ort Páty gönnten sich beide ein Hotel. Geld für die Übernachtung auszugeben ist erlaubt. Doch lange wurde nicht gerastet. Der Ehrgeiz zu groß. Deshalb zogen bald die Berglandschaften Serbiens am Autofenster vorbei. Der zweite Tag, 21 Uhr, sollte schließlich das Ende der Reise markieren. Fast wären sie dabei auf der Autobahn im serbischen Nirgendwo gestrandet. "Im Auto mit drei Albanern stand die Tank-anzeige schon sehr lange auf Null", berichtet Sabou. Es schien unklar, ob sie die nächste Station zum Nachfüllen tatsächlich erreichen würden. Auch die Fahrer hätten bereits gezweifelt. "Als wir mit dem letzten Tropfen in die Tankstelle eingerollt sind, haben alle gejubelt", erzählt Sabou.

Zur Verständigung reichten anfangs Deutsch und Englisch. Teilweise musste der Google-Translator aushelfen. Vielen herzlichen Menschen ist das Paar auf seinem Weg begegnet, von denen einige die Reise anschließend über den Blog der beiden weiterverfolgten und ihnen kleine Aufgaben erteilten – eine weitere Möglichkeit, Geld zu sammeln. Alles dokumentiert mit der Kamera. Die letzte Aufgabe, ein leidenschaftlicher Kuss, erledigten Sabou und Timo vor malerischem Brunnen in Skopje – das Ende ihres Abenteuers. Fast. Denn Timos Tante im nur vier Autostunden entfernten Thessaloniki hat das Paar nach dem Wettbewerb auch noch besucht.