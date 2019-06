Welttreffen der Handchirurgie

Dietmar Rietz

Eberswalde (MOZ) In dieser Woche findet in Berlin der "Internationale Kongress für Handchirurgie und -therapie" statt. Dr. Ralf Nyszkiewicz, Oberarzt und Abteilungsleiter der Handchirurgie an der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie des GLG Werner Forßmann Klinikums in Eberswalde, gehört zu den Teilnehmern. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der erfahrene Spezialist mit der Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Unterarmes und der Hand. Welche neuen Entwicklungen gibt es und welche Erwartungen verbindet der Experte mit dem Kongress? Darüber spricht Dr. Ralf Nyszkiewicz im folgenden Interview.

Herr Dr. Nyszkiewicz, die Handchi-rurgie ist ein eigenes Fach, das sich aus verschiedenen Disziplinen entwickelt hat. Worin liegt für Sie als Arzt der Reiz dieser Disziplin?

Die Handchirurgie ist eine Spezialdisziplin, die viele Aspekte des großen Faches der Chirurgie in sich vereinigt. Gefragt sind Kenntnisse auf dem Gebiet der Unfallchirurgie, der Orthopädie, der Gefäß- und Nervenchirurgie ebenso wie eine hohe Expertise in der plastischen Chirurgie und der Rehabilitationsmedizin. All diese Kompetenzen werden gebündelt, um die Funktion einer erkrankten oder verletzten Hand möglichst weitgehend wiederherzustellen.

Was macht diesen Kongress zu etwas Besonderem?

Der Internationale Handchirurgen-Kongress ist eine außergewöhnliche Fachveranstaltung, die nur alle drei Jahre stattfindet. Die bekannten Größen mit internationalem Renommee berichten über ihre Erfahrungen, dazu gibt es Kurse zum aktiven Lernen. Es ist schon spannend, mit dem Erfinder einer OP-Methode persönlich reden zu können, eigene Erfahrungen zu diskutieren. Besonders wichtig ist auch der Austausch zwischen den Handchirurgen, also Ärzten, mit Handtherapeuten, also Physiotherapeuten respektive Ergotherapeuten, die sich auf die Behandlung von erkrankten Händen spezialisiert haben. Die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie ist in der Vorbereitung dieses Kongresses bereits seit mehr als sechs Jahren tätig. Die heiße Phase begann im Rahmen des letzten Kongresses 2016 in Buenos Aires und wir können nun die Früchte dieser Arbeit ernten. Die nächsten Kongresse der IFSSH werden 2022 in London und 2025 entweder in Brasilien, in Kolumbien oder in den USA stattfinden. Weitere Termine sind 2028 und 2034 in Asien. Man kann also davon ausgehen, dass eine derartige Bündelung von internationalem Expertenwissen zur Handchirurgie in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht wieder in Deutschland zu erleben sein wird. Hier kommen die weltbesten Handchirurgen zusammen.

Was war für Sie Ihre bisher größte Herausforderung am OP-Tisch?

Die eine größte Herausforderung gab es nicht. Spektakuläre Eingriffe bleiben natürlich besonders im Gedächtnis, aber auch Routineeingriffe können immer wieder Probleme aufwerfen. Oft sind ganz kleine Operationen besonders schwierig. Jedesmal neu fordern schwere Quetschverletzungen oder Fräsverletzungen der Hand das ganze Können der Beteiligten. Handchirurgie ist immer Teamwork. Der Chirurg leistet zwar einen großen Beitrag, aber die Nachbehandlung durch Physio- und Ergotherapeuten, im Idealfall spezialisierte Handtherapeuten, ist genauso wichtig.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in Zukunft in der Handchirurgie?

Die Handchirurgie leistet schon heute viel, um bei erkrankten und verletzten Händen die Funktionsfähigkeit möglichst optimal wieder herzustellen. Leider ist es immer noch so, dass dieses Spezialgebiet nur sehr eingeschränkt bei Entscheidungsfindungen über Veränderungen im Gesundheitswesen einbezogen wird. Hier erhoffe ich mir weitere Verbesserungen, damit eine ausreichende und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit gut ausgebildeten Handchirurgen in absehbarer Zeit verwirklicht werden kann.