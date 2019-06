Frauen in Storkower Gremium in der Minderheit

Larissa Benz

Storkow (MOZ) In der neuen Storkower Stadtverordnetenversammlung, die konstituierend am Donnerstag tagte, finden sich unter den 18 Mitgliedern viele der Altgedienten wieder.

Allerdings ist das Gremium noch mehr eine Männergesellschaft geworden, denn von fünf Frauen sind mit Christina Gericke (Freie Wähler) sowie Claudia Graef und Ute Ulrich nur drei angetreten, Claudia Graef davon neu.

Standen ehemals die Freien Wähler, das Neue Storkow / Haus und Grund sowie die SPD mit jeweils vier Sitzen gleichberechtigt nebeneinander, ist jetzt mit vier Mitgliedern unter dem Vorsitz von Matthias Bradtke die SPD die stärkste Fraktion.

Sie erhielt damit das Vorrecht des ersten Vorschlags für die Besetzung des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung: Heinz Bredahl, 67 Jahre alt, SPD, wurde genannt. Ein weiterer Vorschlag kam nicht. Er erhielt mit 14 Ja-Stimmen das Vertrauen und übernahm die Leitung der Sitzung vom Altersvorsitzenden Johann Kney (fraktionslos).

Dem Vorschlag der vierköpfigen Fraktion Neues Storkow (jetzt ohne Haus und Grund, dessen Vertreterin Hannelore Postel ausgeschieden ist) sowie Freie Wähler (drei Mitglieder) folgend, wurde Thomas Hilpmann (Freie Wähler) als Erster Stellvertreter gewählt.

Darimont Zweiter Vorsitzender

Auf Vorschlag von Matthias Bradtke (SPD) wurde Elmar Darimont (Neues Storkow) als Zweiter Vorsitzender bestimmt. Heinz Bredahl war bereits in der vergangenen Amtsperiode Vorsitzender und Thomas Hilpmann davor.

Sowohl Darimont als auch Hilpmann wurden zudem zu den Vorsitzenden ihrer Fraktion bestimmt. Die zweiköpfige Fraktion Die Linke wird von Ute Ulrich angeführt und die mit zwei Mitgliedern neu dazugekommene AfD-Fraktion von Lutz Both, der neu im Stadtparlament ist. Er ist bisher noch nie kommunalpolitisch wirksam in Erscheinung getreten. Das zweite AfD-Mitglied dagegen, Frank Zickerow, saß in der letzten Stadtverordnetenversammlung noch an der Seite von Fred Rengert für die CDU im Stadtparlament.

Wortführer wie gehabt

Auch in dieser neuen Zusammensetzung treten die gleichen Wortführer wie gehabt auf: Matthias Bradtke, Elmar Darimont, Thomas Hilpmann, Christina Gericke, Johann Kney und Detlev Nutsch (Neues Storkow), gewöhnlich auch Fred Rengert (CDU), der als einziger fehlte und so wie die Einzelbewerber Enrio Graß und Johannes Kney keiner Fraktion angehört. Jetzt ist noch Frank Zickerow neu hinzugekommen.

Diskussionen gab es, ausgehend von Thomas Hilpmann, wie viel Mitglieder der Hauptausschuss haben solle. "Acht Vertreter und die Bürgermeisterin", schlug Cornelia Schulze-Ludwig vor, "damit sind wir in den vergangenen Jahren sehr gut gefahren".

Vorschlag abgewiesen

Hilpmann plädierte hingegen für zehn Mitglieder plus Bürgermeisterin im Ausschuss, um die Hälfte der Stadtverordneten vertreten zu haben. Der Vorschlag wurde nicht angenommen. Cornelia Schulze-Ludwig gab bekannt, dass sie nicht den Vorsitz übernehmen wolle. So wird dieser bei der ersten Hauptausschusssitzung bestimmt werden.

Auf die Wahl von Stellvertretern wurde in der Versammlung einvernehmlich verzichtet, denn "jedes Fraktionsmitglied kann das betreffende vertreten. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, weil mehr Flexibilität erreicht wird", begründete die Storkower Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig ihren Vorschlag den Mitgliedern.