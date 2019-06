Wehmut wartet bei Abschlussfeier

Ilona Hummel, Roland Hanke

Storkow (MOZ) Die Fußball-Mädchen des Storkower SC feiern am Sonnabend auf dem Sportplatz in Karlslust den Abschluss einer recht erfolgreichen Saison. Wenn die von Ilona Hummel trainierten Teams der E-, D- und C-Juniorinnen ab 12 Uhr bei ihrer kleinen Feier sicher viel Spaß haben werden, wird sich allerdings auch ein bisschen Wehmut einstellen.

"Mit Marike Dommasch verabschieden wir eine sehr gute und talentierte Spielerin aus den Reihen der D- und C-Juniorinnen", sagt Ilona Hummel. "Marike geht an die Sportschule nach Potsdam. Sie hat seit 2015 mit Zweitspielrecht bei uns im Verein gespielt und großen Anteil an den Erfolgen der D-Juniorinnen in der Saison 2017/18." Gleichzeitig agierte sie bei den C-Junioren ihres Heimatvereins SV Eintracht Wittmannsdorf – und das schon seit dem fünften Lebensjahr. Marike war auch im Kader der Landesauswahlteams der U 12 und U 14 Brandenburgs erfolgreich unterwegs.

"Wir wissen jetzt schon: Marike wird uns fehlen. Sie reißt ein großes Loch in das Team", erklärt die Trainerin. "Wir sagen danke und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg." Die Verabschiedung soll der Höhepunkt der Feier werden, zu der auch der SSC-Vorstand, die Storkower Bürgermeisterin und Sponsoren eingeladen sind. Was dort genau über die Bühne gehen wird, wollte Ilona Hummel nicht verraten.

Auf jeden Fall will die Trainerin aber eine kurze Auswertung der Punktspiele ihrer E-, D- und C-Mädchen in der abgelaufenen Saison vornehmen. Und sicherlich gehört im Anschluss auch ein kleiner Ausblick auf die neue Spielzeit dazu.