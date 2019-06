Beeskows Sanierungsziele

Jörg Kühl

Beeskow Der Umbau des Fontaneviertels und die Gestaltung der Außenanlagen der Burg Beeskow können fortgesetzt werden. Bei einem Besuch in Beeskow überreichte Brandenburgs Infrastrukturministerin Katrin Schneider Vertretern der Stadt am Freitag Fördermittelzusagen in Höhe von 1,15 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" und aus dem Programm "Soziale Stadt".

Der denkmalgerechte Stadtumbau wird in Beeskow seit Anfang der 90er Jahre gefördert, im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" sind seit 2015 Maßnahmen in der Planung und Umsetzung. Insgesamt hat die Stadt seit 1991 rund 46 Millionen Euro Fördermitteln aus beiden Programmen entgegengenommen.

Im Rahmen "Städtebaulicher Denkmalschutz" wurde zuletzt der Umbau des Hauses Bahnhofstraße 33 zu einem Wohnhaus mit barrierefreien Wohneinheiten gefördert. In diesen Tagen wird das Bauwerk fertiggestellt, das Gerüst ist schon weg. Beendet ist auch die Sanierung von Altem Amt, Vorsteherhaus und Ausstellungszentrum der Burg Beeskow. Nächstes Projekt wird die Gestaltung der Außenanlagen sein. Außerdem stehen Arbeiten am ehemaligen Kunstarchiv Beeskow, das seit dem Umzug der Kunstwerke in das ehemalige Kreisarchiv leer steht, an. "Freiflächen Mauerstraße" ist ein weiterer Posten auf der Liste der geförderten Sanierungsprojekte. Die Ministerin lobte Beeskows agiles Bemühen um Sanierungsprojekte und Fördermittel. "Jeder Euro Fördergeld generiert sieben Euro private Investitionen." Auf der Burg zeigte sie sich von der Qualität der Sanierung beeindruckt.

Die andere Förderschiene ist das Projekt "Soziale Stadt". In diesem Rahmen ist jüngst die Fontane-Grundschule umgebaut und erweitert worden. Die Ministerin sah sich auch dieses Projekt an. Im Rahmen "Soziale Stadt" soll als nächstes das Bahnhofsgebäude saniert werden. Die Stadt plant, hier soziale Einrichtungen zu integrieren. Ebenfalls geplant ist, das Umfeld des Areals zwischen dem Bahnhof und der Fontane-Grundschule freundlicher zu gestalten. Eine der Gründe, das Gebiet zu überplanen, ist die schlechte Anbindung der Fontane-Grundschule an den Schulbus. Die Schüler müssen bisher in der Ringstraße aussteigen, und fünf Minuten zu Fuß zurücklegen. Eine Buswendeschleife, die von der Bahnhofstraße aus bis an den Luchgraben führt, soll künftig die Busschüler dicht an das rückwärtige Schulgelände heranführen.

Ideen für die Plattenbauten

In unmittelbarer Nähe der Buswendeschleife soll zudem eine Skateranlage mit Pumptrack entstehen. Zum Maßnahmenpaket gehört auch der Abriss des alten Spielplatzes und der Bau eines neuen ein Stück weiter weg vom Mehrfamilienhaus am Bahnhof.

Beim Spaziergang durch das Fontaneviertel erzählte die Ministerin von kreativen Sanierungsprojekten an ehemaligen DDR-Platten. Durch Zusammenfassung von Stockwerken könnten attraktive Maisonettewohnungen mit Dachterrasse entstehen.