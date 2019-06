SG Volldampf geht die Puste nicht aus

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Die 70 Jahre ESV Angermünde, die im schönen Ambiente der Seeterrassen bei Serwest jetzt gefeiert wurden, sind die Geschichte des ständigen Kommens und Gehens. Viele Sportarten, die im Verein ihre Heimstatt hatten, gibt es nicht mehr oder wechselten die Heimstatt. Heute bestimmen die Herzsportgruppe als größte Abteilung, die Läufergruppe "Lokvögel" und die Tischtennisspieler das Leben im 1949 unter dem Namen "SG Volldampf Angermünde" gegründeten Verein.

Leider keine Chronik vorhanden

Der aktuelle, in den sieben Jahrzehnten ESV nach Max Lüdtke, Wolfgang Schmidt (26 Jahre lang!) und Erich Morlok erst vierte Vereinsvorsitzende, Jens Probstmeyer, kramte in seiner kleinen Festansprache in Erinnerungen – eine Chronik konnte ihm nicht helfen, denn sie existiert nicht. "Ich hatte in den 90er-Jahren mal ein Brigadetagebuch vom Bahnbetriebswerk Angermünde in den Händen, in dem viel Text sowie Fotos auch über den Sport enthalten war. Leider ist dieses Buch nicht mehr auffindbar", sagte er zu den rund 100 Gästen.

Die durften sich aber später trotzdem an zahlreichen Fotos aus der ESV-Geschichte, welche Peter Schmidt liebevoll bearbeitet und zusammengestellt hatte, erfreuen und bedankten sich mit viel Beifall dafür.

Probstmeyers Rückblick enthielt die "Gründungsversammlung im Kulturraum der Lokkolonne auf dem Gelände der Eisenbahn" am 10. Juni 1949 genauso wie die (staatlich verordnete) Umbenennung in "BSG Lokomotive" 1951 und den recht raschen Niedergang des zunächst vorhandenen Zugpferdes Fußball im Verein. 1960 mussten die Mannschaften abgemeldet werden. "Es hatte den Anschein, als gehe den Loksportlern der Dampf aus", nahm Probstmeyer Bezug auf den Gründungsnamen.

Kegler retten den Verein

Aktive Kegler der BSG Einheit retteten den Verein, aber mit dem Abriss der Kegelbahn an der Stelle der neuen Mehrzweckhalle war auch diese Sportart Historie im Verein. Bald gründete sich eine Sektion Tischtennis – und die gibt’s bis heute und hat dank des Engagements von Abteilungsleiter Klaus Sorgalla und Nachwuchsleiter Günter Sixtus auch eine gute Zukunft vor sich.

Volleyball, Leichtathletik (außer der Läufergruppe), Angeln und Handball (1995 Wechsel in den eigenständigen Verein HCA) blieben in Nachwendezeiten dem in ESV 49 umbenannten Verein auch nicht erhalten. "Nunmehr ist die Herzsportgruppe mit ihren 168 Mitgliedern unsere stärkste Abteilung", rechnete Jens Probstmeyer nicht überraschend vor, denn der Großteil der Jubiläumsgäste kam aus diesem Bereich. Genauso wie die "Lokvögel"-Laufgruppe treiben die Herzsportler natürlich das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder logischerweise ziemlich in die Höhe.

Aber beide sind gleichermaßen sehr aktiv – mit regelmäßigen Übungsstunden in der Puschkin- Turnhalle und der Reha-Klinik- Wolletz die einen, mit selbst ausgerichteten Wettbewerben und zahlreichen Touren zum Laufen im In- und Ausland (kürzlich erst beim Marathon in Madrid!) die anderen.

Wunsch fur gute Gesundheit

Jens Probstmeyer versäumte es an diesem Abend nicht, allen Unterstützern – von spendablen Firmen über die Stadtverwaltung bis hin zu Kreis- und Landessportbund – für die Förderung des ESV-Vereinslebens zu danken. Und allen Mitgliedern rief er zu: "Danke für eure Treue zum Verein!" Er versprach, dass "der Vorstand den Verein weiterhin durch alle Klippen" steuern werde. Für die Feier hatte er jedenfalls mit dem Büfett und der Getränke-Rundumversorgung durch die Gaststätte auch alles prima in die Wege geleitet. "Ich wünsche uns allen Gesundheit, damit wir das angebotene Vereinsleben noch lange nutzen können", schloss er seine Festrede.