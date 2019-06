Neuer Ärger für Daniel B.

Andreas Wendt

Dublin/Eberswalde (MOZ) Der gebürtige Barnimer Daniel B. (46), dem von der italienischen Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, seine chinesische Ehefrau Xing Lei Li während einer Kreuzfahrt vor zwei Jahren getötet und über Bord geworfen zu haben, ist in seiner Wahlheimat Dublin in einen Hypothekenbetrugsfall verwickelt. Bis zum 5. Juli will die Staatsanwaltschaft Beweise vorlegen, die belegen, dass der Computerprogrammierer und deutsche Staatsangehörige zwischen 2013 und 2015 bei vier verschiedenen Finanzinstituten unter Vorlage falscher Dokumente Hypothekenanträge gestellt und sich dadurch 112 500 Euro erschlichen hat.

Das Geld, so unterstellen es ihm die Ankläger vor dem Bezirksgericht Dublin, soll er gewinnbringend angelegt haben. Bei der Bank of Ireland in Coolock Village wird er für Vorfälle vom 26. August 2013, vom 17. Dezember 2014, vom 19. und 27. Januar 2015 beschuldigt. Irischen Medien zufolge soll B. in sechs weiteren Fällen falsche Dokumente vorgelegt haben, um an die Hypothekendarlehen zu kommen – darunter gefälschte Kontoauszüge und ein deutscher Personalausweis mit falschem Geburtsdatum.

Weitaus größere Probleme drohen dem gebürtigen Eberswalder aber aus Rom. Wie der 46-Jährige gegenüber dieser Zeitung bestätigte, sind die Ermittlungen zum Fall seiner seit Februar 2017 verschollenen Ehefrau Xing Lei Li abgeschlossen, ein Verhandlungstermin stehe jedoch noch nicht fest, sagte Daniel B. und verwies an seinen italienischen Anwalt Luigi Conti. Der hatte zumindest erreicht, dass Daniel B. nach über einem Jahr aus italienischer Untersuchungshaft entlassen worden war und jetzt mit seinen zwei Kindern sowie der Schwiegermutter in Dublin lebt.

Die Familie war Anfang Februar 2017 mit der MS Magnifica auf Mittelmeerkreuzfahrt gegangen. Am zweiten Tag der Reise soll Xing Lei Li das letzte Mal an Bord gesehen worden sein. Als das Schiff letztlich wieder in Rom anlegte, verließ Daniel B. mit beiden Kindern allein das Schiff und wollte zurück nach Irland fliegen. Am Flughafen ist er jedoch von der Polizei verhaftet worden, nachdem die Schiffsbesatzung das Fehlen seiner chinesischen Ehefrau bemerkt und die Behörden informiert hatte.

Daniel B. behauptet nach wie vor, seine Frau nicht umgebracht zu haben, und spricht davon, dass sie zuvor mehrmals angekündigt hatte, nach China zurückgehen zu wollen. Allerdings soll es beim Landgang zum Streit zwischen dem Ehepaar gekommen sein. Zudem meldete Daniel B. seine Frau auch nicht als vermisst. Die Ankläger vermuten, dass der Barnimer sie an Bord des Schiffes getötet und ihre Leiche dann in einem Koffer über Bord geworfen hat.