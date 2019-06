Ein Wochenende voller Baukultur

Auch der Feuerwehrstützpunkt Beelitz, Trebbiner Straße 21, wird geöffnet sein, Führungen beginnen um 13.00, 15.00 und 17.00 Uhr. Mit seiner zeitgemäßen Fassadengestaltung und der roten Einsatzzentrale zeigt sich der Feuerwehrstützpunkt am Ortseingang von Beelitz. Der Komplex besteht aus drei Gebäudeteilen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Nutzer entwickelt wurden. Zugunsten kurzer Alarmwege liegen neben der Fahrzeughalle die Sanitär-, Umkleide und Lagerräume. Straßenseitig nimmt ein zweigeschossiger Gebäudeteil die Büros sowie die Räume für Schulungen und die Jugendfeuerwehr auf. Verantwortlich zeichnet sich Architekt Andreas Cierzynski aus dem Büro KÖBER-PLAN GmbH. © Foto: privat

Zum Tag der Architektur am 30. Juni öffnen unter anderem Cathrin und Carsten Brinzing ihr Haus in Reetz, Mahlsdorf 6. Die Totalsanierung des leerstehenden, rund 120 Jahre alten Wohnhauses ermöglichte, den kleinteiligen Grundriss aufzubrechen und die Verbindung zum Außenraum mit großen Fensteröffnungen zu stärken. Im Erdgeschoss entstand somit ein fließender Übergang von der Küche über Ess- und Wohnbereich bis zu Terrasse und Garten. Darüber wurde mit Einbau der Gaube ein luftiger Galerieraum geschaffen. Holzfaserdämmung und Lehmputz sowie die roten Schiebeläden verbessern die Energiebilanz. Architekt Ulrich Kaunath aus dem Büro architekturbüro.wiesenburg ist verantwortlich. © Foto: privat

red

Reetz/Bad Belzig Am 30. Juni veranstaltet die Brandenburgische Architektenkammer den bundesweiten Tag der Architektur: 23 Objekte und Freianlagen, die in den vergangenen drei Jahren fertiggestellt wurden, sind von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und werden bei Führungen erläutert.

Neben ihren Werken zeigen Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und Innenarchitekten in diesem Jahr auch erstmals ihre Büros. Am kommenden Sonnabend, 29. Juni, ebenfalls von 13.00 bis 18.00 Uhr, bietet das Offene Architekturbüro die Chance, Einblicke in die Arbeit der Planerinnen und Planer zu erhalten. "Räume prägen" lautet das Motto für den Tag der Architektur 2019. "Unsere Lebensqualität wird durch die Räume bestimmt, in denen wir uns aufhalten, durch Innenräume ebenso wie die Außenräume zwischen den Häusern", sagt Kammerpräsident Christian Keller. "Ob das eigene Zuhause, ein Klassenzimmer, der Ratssaal oder eine Werkstatt, ob Straße, Platz oder Park - Menschen sollen sich überall wohlfühlen können. Ist der Raum gut gestaltet, hat er auch Aufenthaltsqualität. Wir Architekten tragen durch unser Tun dazu bei, denn Architekten schaffen Räume."

Im Perleberger Ortsteil Rosenhagen wurde beispielsweise der verlorene Turm der Dorfkirche aus dem 16. Jahrhundert wieder aufgebaut, auch um einen modernen Gemeinderaum im Obergeschoss zu gewinnen. Die Hyparschale in Templin, ein lange vernachlässigter Bau des Ingenieurs Ulrich Müther von 1972, spannt zwischen zwei Stützen ein nur sieben Zentimeter dünnes Betondach über einen großartigen Hallenraum. Fassade und Dachschale wurden jüngst denkmalgerecht saniert. Bald wird auch die Halle wieder für die Bürger zur Verfügung stehen. Das neue Rathaus in Hohen Neuendorf öffnet sich mit einer breiten Glasfront zur Stadt, so dass der ebenfalls neu gestaltete Platz ins Gebäude zu fließen scheint. Als eigenständiger Baukörper zeichnet sich außen der holzbekleidete Ratssaal ab. Ein behüteter Raum entstand für das Hospiz in Luckenwalde auf einem beengten Grundstück. Die Zimmer scharen sich um ein begrüntes Atrium, das einen ruhigen Rückzugsort für die Gäste und ihre Angehörigen bietet. In Einfamilienhäusern werden wieder zahlreiche private Wohnräume zu sehen sein. Das Haus am See in Werder (Havel) ermöglicht in einem Erdgeschoss aus Beton und einem filigranen Aufbau aus Holz verschiedene Raumerfahrungen im Bezug zur umgebenden Natur.

Eine Übersicht der Beteiligten gibt es im Internet unter https://www.ak-brandenburg.de/content/tag-der-architektur-2019 oder für mobile Geräte unter http://mobil.tag-der-architektur.de.