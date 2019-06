Knabenchor aus Phoenix zu Besuch in Frankfurt

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lieben Besuch hatte in dieser Woche der Knabenchor der Singakademie: Der Phoenix Boys Choir aus Arizona (USA) war für drei Tage in Frankfurt zu Gast. Beide Chöre verbindet seit Jahren eine Freundschaft, die Frankfurter Sänger waren zuletzt 2015 in Phoenix zu Gast Die Amerikaner lebten während der drei Tage in den Familien der Frankfurter Sänger. Sie besuchten unter anderem das Kloster Neuzelle und unternahmen einen Badeausflug an den Helenesee. In Müncheberg gaben beide Chöre am Mittwochabend ein Konzert in der Stadtpfarrkirche.

Die etwa 60 Sänger aus den USA und ihr Chorleiter Georg Stangelberger sind derzeit auf Europatournee. Bevor sie nach Frankfurt kamen, haben sie Konzerte in Paris, Strasbourg, Luxemburg, im Kölner Dom und in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gegeben. An diesem Sonnabend singen sie in Dresden gemeinsam mit dem Dresdner Kreuzchor und reisen danach weiter nach Prag und zum Mozart-Knabenchor nach Wien.

Der Frankfurter Knabenchor fährt an diesem Sonntag ins Sommerlager an die Ostsee.