Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist vollbracht: Mit einem ebenso intensiven wie nervenstarken Auftritt gewann Uwe Karbe vom ausrichtenden Falkenberger SV am Donnerstagabend in der Bad Freienwalder Kurstadthalle die Deutsche Meisterschaft der Senioren im Billardkegeln. Am Ende hatte sich der Lokalmatador unter dem donnernden Jubel der zahlreichen Zuschauer nach vier Durchgängen mit je 100 Stoß durchgesetzt.

"Wir sind Meister", jubelte ein emotionaler Reinhard Kampmann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Märkisch-Oderland, bei der Siegerehrung ins Mikrophon. Selten hat die Öffentlichkeit einen derartig freudig mitfiebernden Sparkassenchef erlebt, der sich vom tollen Karbe-Auftritt mitreißen ließ. Natürlich gab es auch herzliche Glückwünsche für die Unterlegenen, nicht nur von Kampmann, sondern auch von Falkenbergs Ortvorsteherin Karin Fritsche und dem Falkenberger Vereinschef Hans-Elmar Franke, der nochmals auf die tollen Auftritte der Akteure bei 35 bis 40 Grad Celcius hinwies.

Im Mittelpunkt stand jedoch der ergriffene und mit den Tränen kämpfende neue Deutsche Seniorenmeister Uwe Karbe, der sich neben Pokal, Urkunde und Schal das Sieger-Küsschen der Falkenberger Ortvorsteherin mit seinen famosen Schlussspurt im vierten Durchgang verdient hatte. Mit insgesamt 1135 Holz verwies der Verwaltungsangestellte den lange Zeit führenden Tschernitzer Reinhard Gürbig (1122) sowie den Auer Ralf Martin (1099) auf die Plätze. Für Burkhard Fehlemelcher, dem zweiten Falkenberger im 24-köpfigen Startfeld, langte es im Endklassement mit 836 Holz zum 20. Platz.

Dabei lag Uwe Karbe nach drei absolvierten Durchgängen noch mit acht Holz Rückstand auf den stark aufspielenden Topfavoriten Reinhard Gürbig, der im dritten Durchgang mit 307 Holz die magische Marke knackte, auf dem zweiten Rang. Eigentlich schien an dem souveränen Top-Favoriten Gürbig kein Weg vorbeizuführen. Doch Karbe erwischte einen optimalen Start und der Funke sprang auf die bestens gefüllten Tribünenränge über. Begeisternder Jubel über gelungene Karbe-Stöße wechselten sich mit entsetztem Raunen nach misslungenen Aktionen ab.

Traumstart folgt Nackenschlag

"Ich hatte eine Traumstart und lag nach sieben Stoß auf Kurs über 400 Holz. Doch bereits im achten Stoß der erste Nackenschlag, als ich mir minus fünf Holz einfing und der Rückstand auf Reinhard auf 11 Holz anwuchs. Mit dem Mut der Verzweiflung habe ich die kleine Durststrecke überwunden und meinen Rhythmus gefunden", ließ Karbe seinen Auftakt in den alles entscheidenden vierten Durchgang Revue passieren. Nach 50 Stoß hatte er den Rückstand nicht nur egalisiert, sondern lag knapp mit zwei Kegel in Front. Einmal in Führung, zog Karbe nun sein Spiel konsequent durch, um exakt um 18.29 Uhr zu triumphieren.

Aktuell laufen am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9 Uhr im kurstädtischen Sportpalast die Gruppen- und Finalphasen der Meisterschaften in den Damen-, Herren- und Jugendkonkurrenzen. Mit von der Partie bei den Herren ist der neue Seniorenmeister Uwe Karbe sowie der Bad Freienwalder Andre Mesek. Zudem ist am Sonnabend eine After-Show-Party geplant – mit Startschuss um 19 Uhr auf dem Vorplatz der Kurstadthalle.