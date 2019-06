Peter Küster an der Spitze

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die neue Stadtverordnetenversammlung hat sich am Donnerstagabend im Ratsaal zusammengefunden. Das sind, dem Wunsch der Wriezener Wähler entsprechend: Die Kandidaten der AfD als stärkste Fraktion mit Anne Rothe, Matthias Schmidt, Jörg Lilienkamp, Sven Braun und Thomas Knels, die FDP mit Kathrin Müller, Torsten Fröhbrodt, Peter Küster und Martin Schlaegel, die BWBO mit Matthias Düntzsch, Peter Sperr und Robert Masche, die CDU mit Jennifer Wiese, Reiko Heinschke und Eberhard Tonne sowie Karla Stumpe für Bündnis 90/Die Grünen, Stefan Hempp (UWG) und Sabine Heymann (SPD).

Bei der Sitzung, zunächst geleitet von Karla Stumpe als Älteste in der Runde, sowie dem Bürgermeister der Stadt Wriezen, Karsten Ilm (CDU), wurden zunächst einmal die Posten besetzt. Der Bürgermeister gratulierte den Abgeordneten, egal ob sie schon viele Jahre in der Kommunalpolitik tätig sind oder erstmals auf ihrem Stuhl im Ratssaal Platz nahmen. "Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit", zitierte Karsten Ilm Bismarck. Deshalb gelte es, dieser gerecht zu werden, mahnte er. Das wurde auch in der feierlichen Verpflichtung der Stadtverordneten und Stadtverordneten manifestiert, für die sich alle Anwesenden von ihren Plätzen erhoben.

Als erstes oblag es jedoch den von den Bürgern gewählten Mitgliedern, aus ihrer Mitte einen Stadtverordnetenvorsteher zu wählen. Alle Fraktionen schlugen Peter Küster vor. Beim Stellvertreter waren sich BWBO, FDP und CDU einig und schlugen Peter Sperr vor. Nur die AfD schlug Reiko Heinschke (CDU) vor. "Ich stehe nicht zur Verfügung", kommentierte Heinschke. Gleiches galt für Matthias Düntzsch, den die AfD als zweiten Stellvertreter vorschlug. Da die anderen Fraktionen keine Kandidaten benannten, blieb dieser Posten unbesetzt. Mit 18 Ja- und einer Nein-Stimme wählten die neuen Wriezener Stadtverordneten Peter Küster zu ihrem Vorsitzenden, mit 16 Ja- und drei Nein-Stimmen votierten sie für Peter Sperr als dessen Stellvertreter. Daraufhin nahmen beide ihren Platz im Präsidium ein und leiteten die rund zweistündige und von Bürgern gut besuchte Sitzung. Als Fraktionsvorsitzende wurden Matthias Schmidt (AfD), Torsten Fröhbrodt und Martin Schlaegel (FDP), Matthias Düntzsch und Sabine Heymann (BWBO/SPD) und Reiko Heinschke und Stefan Hempp (CDU/UWG) sowie Karla Stumpe (Grüne).

Wie der Bürgermeister informierte, wird es neben dem Haupt-, dem Bau-, dem Bildungs- und dem Gosult-Ausschuss nun einen separaten Finanzausschuss geben. Wer welchen besetzt, lesen Sie in der Dienstagsausgabe.