Werneuchener Stadtverordnete beginnen die neue Legislatur

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Acht neue Abgeordnete sind in die Werneuchener Stadtverordnetenversammlung eingezogen. Darauf wies Bürgermeister Burkhard Horn eingangs der ersten Sitzung der neuen Legislatur am Donnerstag hin. Die Neueinsteiger stellen damit einen beträchtlichen Anteil der insgesamt 18 Abgeordneten. Keine Fraktion hat die absolute Mehrheit, "deswegen gilt es auch nun wieder, aktiv nach Mehrheiten zu suchen", bemerkte Horn, der gleichzeitig allen dankte, die sich kommunalpolitisch für die Allgemeinheit engagierten hatten, und jetzt aus verschiedenen Gründen aus ihren Ämtern ausscheiden. Auch den mehr als 100 Werneuchener Helfern zollte er Respekt. Sie haben am 26. Mai trotz gesteigerter Herausforderungen ein unangefochten korrektes Ergebnis ausgezählt.

Mit 13 zu sechs Stimmen übertrug die Stadtverordnetenversammlung ihren Vorsitz wieder an Karsten Dahme aus Schönfeld. Er hatte – offensichtlich zur Zufriedenheit der Abgeordneten – schon in der letzten Periode durch die Sitzungen geführt. Alexander Horn, der ebenfalls für die Funktion kandidiert hatte, unterlag. Von den Wahlvorschlagträgern – Wählergruppen und Parteien – waren acht erfolgreich und konnten Kandidaten in die Stadtverordnetenversammlung entsenden. Nur sechs von ihnen waren berechtigt, Fraktionen zu bilden. Genau diese dürfen nun entsprechend ihrer gewonnen Stimmanteile den Hauptausschuss besetzten. Die einzelnen Fraktionen beziehungsweise der Fraktionszusammenschluss aus UWW und BVB benannte für den Hauptausschuss folgende Mitglieder: Frank Kulicke (UWW), Maik Grabsch (UWW), Thomas Braun (AfD), Simone Horn (Linke), Germaine Keiling (SPD), Jeannine Dunkel (CDU). Bürgermeister Burkhard Horn wurde mit 16 Stimmen bei drei Enthaltungen wieder zum Vorsitzenden des Ausschusses mit Entscheidungsbefugnissen gewählt.