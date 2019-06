Die Wiederbelebung eines Einkaufstempels

Th. Messerschmidt

Wust (MOZ) In Anbetracht des gewaltigen Arbeitspensums ist die Baustelle EKZ Wust für die Kundschaft erstaunlich wenig spürbar. Kaum Staub, wenig Krach – einzig die Staubschutzwände, die viele Wege begleiten, und der "Bauhof" im Außenbereich lassen Änderungen erahnen. Aufschluss gibt es an der neu gestalteten Center-Info in Wort und Film und regelmäßig im Brandenburger Wochenblatt. BRAWO begleitet das EKZ auf seinem Weg zurück ins Leben. Zurück zu alter Anziehungskraft, die ab 1992 für lange Staus begeisterter Kunden auf der B1 sorgte. Für neue Reize sollen eine 10-Millionen-Euro-Kur, ein modernes Gestaltungskonzept und ein frischer Mieter-Mix sorgen – einschließlich Modepark Röther als neuer Ankermieter, der mit knapp 6.000 qm Nutzfläche fast zum Platzhirsch Kaufland aufschließt.

Wie das EKZ Wust am Jahresende aussehen wird, zeigt sich in der Mall vom Potsdamer Tor, wo drei Bestandsmieter bereits den Schritt in die Neuzeit gegangen sind. Intersport präsentiert sich seit dem 2. Mai in neuem Gewand, "was die Kundschaft sehr positiv aufnimmt", resümiert Filialleiter Steffen Thiele, "frische Farben, offene Decke, gutes Beleuchtungskonzept, moderne Warenpräsentation, zentraler Kassenbereich, dazu ein Actionplace für Saison- und Werbeware. Das kommt an!"

Nicht zu merken ist, dass Intersport um 100 auf 900 qm schrumpfen musste. Auch zugunsten der TEDi-Filiale, die um 200 qm wuchs und seit dem 22. Mai nun auf 540 qm Waren des täglichen Bedarfs, Schreibwaren, Geschenk- sowie Deko- und Partyartikel anbietet. Spürbar für die Kundschaft. Alles wirkt aufgeräumter, überschaubarer, "und wir sind den Teppich los, den wir 14 Jahre lang hatten, arbeiten nun mit Wischmopp statt Staubsauger", freut sich Teamleiterin Melanie Tost. Der Kundschaft scheint es zu gefallen, "wir haben auf jeden Fall mehr Kunden als zuvor und dass trotz der noch wenigen Geschäfte hier in der Mall." Erfahrungen, die das KiK-Team teilt, seit es am 4. April die umgestaltete, nun 850 qm (+100) große Filiale eröffnen konnte. Das Mehr an Platz macht ein vergrößertes Sortiment an Mode und Accessoires möglich, worunter als Werbeofferten auch Markennamen wie Adidas, Puma und Nike zu finden sind. "Die Kunden sind vom neuen KiK-Markt hell begeistert", weiß die stellvertretende Teamleiterin Gabriele Rahn, deren Euphorie noch getoppt wird – und zwar in der ORO-VIVO-Filale. Nach Jeans Fritz der nächste Neuzugang im EKZ Wust.

Das Juwelier- und Uhrengeschäft hat am 2. Mai eröffnet und nur ein Problem: zu wenig neues Personal. Erst 2,5 der 5 Sollstellen sind besetzt, weswegen zeitweilig Mitarbeiter aus Berlin, Cottbus, Dessau und sogar Erfurt aushelfen. Sie wohnen dann in Brandenburg im Hotel. Die Freude am Verkauf sei zum Glück nicht ortsgebunden, schildert Filialleiterin Jane Hagemann. Vom 20- bis zum 2.000-Euro-Bon habe sie im Start-Monat schon alles gehabt, groß gefragt sei allerdings der kleine Service wie Uhr-Batteriewechsel und Ohrlochstechen. Beliebt außerdem: die eigene Schmucklinie. "Kurz gesagt: die Kunden nehmen uns sehr, sehr gut an! Und wer unser ORO-VIVO-Team verstärken möchte, kann sich gerne im Laden melden."

Übrigens: Ab Juli könnte das Baugeschehen für EKZ-Besucher offenbarer werden, denn während hinter den Staubschutzwänden der Ladenbau, das Installieren und beispielsweise Fliesen der neuen Sanitärbereiche fortgesetzt wird (und der Modepark Röther im Sommer mit dem Einrichten beginnen kann!), tut sich auch vor den Staubschutzwänden so manches. Nahe Expert verschwinden Decken, um Kabel und Sprinkleranlage anpassen zu können, Eingangsbereiche erleben eine Verjüngungskur, in Flurbereichen wird der rote zum grauen Streifen, an den Wänden aus Orange ein warmes Weiß, und auf dem Dach wird gegenwärtig die Umluftkühlung installiert, die noch im Juli in Betrieb gehen soll.

"Es geht langsam in Richtung Endspurt", weiß Centermanager Torben Seifert, der mit der Werbegemeinschaft längst die Wiedereröffnung (samt Modepark) plant. "Wir gehen in Richtung 3-Tages-Eröffnung, wozu Eigentümer, Management und Mieter beitragen." Intersport-Filialleiter Steffen Thiele, zugleich Vorstand der Werbegemeinschaft: "Deswegen haben wir unsere Eröffnung klein gehalten, um die Center-Wiedereröffnung richtig begehen zu können." Laut Seifert soll es Oktober/November so weit sein.