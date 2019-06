Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Im zähen Ringen um die Eingemeindung von Schöneberg nach Schwedt gehen Stadtverwaltung und alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung einen Schritt auf das Amt Oder-Welse zu.

In einem Brief an den Innenminister bietet Schwedt an, bis zu acht Vollzeitkräfte des Amtes zu übernehmen, um dessen Spielraum in den Verhandlungen um den geordneten Übergang von Schöneberg nach Schwedt zu vergrößern. Bedauert wird, dass bisher keine vom Amt Oder-Welse endverhandelte Auseinandersetzungsvereinbarung abgeschlossen werden konnte.