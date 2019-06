Rahmenbedingungen schaffen

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Bis 2050 will der Landkreis Havelland klimaneutral sein. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, soll auch die Elektromobilität gefördert werden. Daher war ein entsprechendes Konzept in Auftrag gegeben worden. Dieses soll analysieren, wo es potentielle Bedarfsräume gibt, so dass die Ladesäuleninfrastruktur im Kreis weiter ausgebaut werden kann und damit die Rahmenbedingungen zum Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge verbessert werden können. Am Dienstag wurden die Ergebnisse in Nauen präsentiert.

Rund 100 Elektroautos sind derzeit im Landkreis zugelassen, dazu kommen Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Die Kreisverwaltung hat in ihrem Fuhrpark derzeit fünf Autos mit Elektroantrieb und daher auch an ihren Standorten Lademöglichkeiten geschaffen. Insgesamt gibt es an 16 Orten im Kreis die Möglichkeit, sein E-Auto zu laden. Dabei sind öffentliche Ladestationen wie am Rathaus in Falkensee genauso mitgezählt, wie solche, die beispielsweise von Einkaufsmärkten zur Verfügung gestellt werden.

Aus den Untersuchungen zum Elektromobilitätskonzept ergab sich, dass perspektivisch für 138 Ladesäulen Potenzial im Landkreis besteht. Für die Standortermittlung wurden zwölf Kriterien betrachtet, darunter anderem Wohndichte, Verkehrsknotenpunkte und Pendlerrouten, aber auch touristische Ziele. Die Daten sollen demnächst in das Geopartal des Landkreises eingepflegt werden. Denn die Säulen wird der Kreis nicht allein aufstellen können. Dafür werden Partner gesucht.

Wie Mario Meyer (PricewaterhouseCoopers GmbH) bei der Vorstellung des Konzepts erklärte, sei es angeraten, die unterschiedlichen Förderprogramme, z.B. des Bundes, zu nutzen, um die Kosten für das Aufstellen von Ladesäulen zu senken. Dezernent Henning Kellner, in dessen Zuständigkeit Ordnungs- und Verkehrsamt und auch das Umweltamt liegen, wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass der Kreis es in den nächsten fünf Jahren finanziell nicht schaffen könne, alle 138 Ladesäulen selbst zu errichten. "Aber wer nie anfängt, wird nie fertig", so Kellner. Man müsse nun überlegen, wo es besonders wichtig sei, die Säulen zu bauen, und man müsse mit Kommunen und auch privaten Investoren reden. Dem stimmte Landrat Lewandowski zu. Man müsse sukzessive anfangen und viele mit ins Boot holen. Er sagte aber auch, dass der Kreis eine Vorbildfunktion hätte und aktiv auf Partner zugehen und zum Mitmachen "animieren" sollte.