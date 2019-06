S-Bahn-Chef spricht mit Fahrgästen

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Pendler können am Montagnachmittag Lob und Kritik zum S-Bahn-Verkehr von und nach Strausberg direkt bei der Spitze des Verkehrsunternehmens los werden. Der Bahnhof Strausberg ist nach Schöneberg, Spandau, Ostkreuz, und Gesundbrunnen die zunächst letzte Station der diesjährigen Plus-Tour.

Für ihr Qualitätsprogramm setzt die Deutsche Bahn als S-Bahn-Betreiber nach eigenen Angaben gut 30 Millionen Euro ein. Im Zeitraum Januar bis April 2019 habe die Pünktlichkeit der S-Bahn-Züge 96,6 Prozent betragen und damit um zwei Prozentpunkte höher als im Vergleichszeitraum 2018 gelegen, so die Statistik des Unternehmens. Der Anteil der ausgefallenen Zugkilometer habe sich im selben Zeitraum von 2,6 auf nur noch 1,4 Prozent fast halbiert, heißt es.

Der Erfolg sei Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit aller zuständigen Bereiche des DB-Konzerns. Alle hätten an dem Ziel gearbeitet, die Berliner S-Bahn besser zu machen, so Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für Berlin. "Wir konnten unsere Betriebsqualität und Pünktlichkeit seit Beginn des Programms im vergangenen Juli erheblich steigern", erklärt Peter Buchner, Vorsitzender der Geschäftsführung der S-Bahn Berlin, der am Montag ab 15 Uhr in Strausberg mit den Fahrgästen in Kontakt kommen will. Man wolle sich nicht auf den Fortschritten ausruhen, sondern die Qualität für die Kunden weiter verbessern.