Falco-Hits an der Stadtmauer

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Rund 300 Gäste haben am Freitagabend im Innenhof der Sparkassen-Zentrale einen schönen Wochenausklang mit Live-Musik erlebt. Zu Gast war die Falco-Platinum Show, eine Band aus Österreich, die die Musik ihres als Falco bekannt gewordenen und 1998 gestorbenen Landsmannes Johann Hölzel weiterleben lässt. Vor allem die Altersgruppe Ü 40 wollte Konzert-Organisator Andreas Krupke erreichen, und die dominierte auch im Publikum. "Wir sind mit der Musik groß geworden", erklärte ein Besucher. Andere sind ohnehin Stammgäste bei den kostenlosen Konzerten an der Stadtmauer, treffen dort Freunde.

Bilderstrecke Stadtmauerkonzert-2019-06 Bilderstrecke öffnen

Die Truppe um Willibald Tikale versprach in St. (Sankt) Rausberg, wie Strausbergs Name in Anspielung auf heimatliche Gepflogenheiten abgeändert wurde, zwei Stunden lang Unterhaltung und hielt sich auch daran. Bekannte Songs von Vienna Calling bis Jeanny gab es schon vor der Zugabe, Rock me Amadeus und Coming home erst nach reichlich Applaus und lauten Rufen.

Zum nächsten Konzert kommt am 6. Juli die Gruppe Apfeltraum mit Musik und Söhnen von Peter "Cäsar" Gläser.