"Es geht mir nicht um Gewinnmaximierung"

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Das war so nicht geplant. Eigentlich sollte es nur eine Auszeichnung geben auf der großen Abschlussfeier der Wirtschaftsjunioren Oberhavel am 19. Mai auf der Mirko (Mitteldeutschen Regionalkonferenz) mit 350 Teilnehmern in Oranienburg. Doch die Jury, die den ersten Jungunternehmer Oberhavels finden und auszeichnen sollte, hatte noch eine andere Idee.

Sie waren der Auffassung, dass neben wirtschaftlichem Erfolg und Führungskraft, noch andere Dinge einen Unternehmer antreiben können und sollten. Zum Beispiel Empathie, Sozialkompetenz, Hilfsbereitschaft, ehrenamtlicher Einsatz, Netzwerken – so kam die Jury unweigerlich auf Jenny Riedel. Nicht dass Gerrit Gugat, dem ersten ausgezeichneten Jungunternehmer der Wirtschaftsjunioren, diese Komponenten völlig abgehen, das wäre falsch, aber Jenny Riedel vereint viele dieser sogenannten weichen Faktoren. Sie strahlt sie aus und lebt sie. Ihr fehlt dieses typisch auf Männer zugeschriebene Agro-Gen, auch mal knallhart durchzugreifen, wenn es sein muss. Sie ist nicht traurig darüber, sie weiß es selber und findet andere Wege, vielleicht, auch weil sie schwerbehindert ist. Ein Lungenleiden, das sie in Therapien zwingt, die sie in ihren Terminkalender mit einrechnen muss. Sie versteckt ihre Behinderung nicht, spricht offen darüber, nicht um Mitleid zu wecken. Es macht sie sympathisch.

Mit 27 Jahren machte sie sich selbstständig. Im Hennigsdorfer blauen Wunder eröffnete sie einen mobilen Büroservice. Ihr "Mobile Office Management" hilft dem Ein-Mann-Betrieb, der keine Bürokraft hat, sie übernimmt Telefondienste, Terminverwaltung, Briefwechsel oder das Mahnwesen. Ihr virtuelles Büro wird auch von großen Firmen gebucht, um möglichen Personalausfall abzudecken oder Auftragsspitzen abzufangen. Sie hält deutschlandweit ihren Kunden den Rücken frei.

Das Konzept funktioniert. 2019 zog sie nach Oranienburg. Das kleine Hennigsdorfer Büro platzte aus allen Nähten. "Das war kein Zustand mehr", sagt sie. Schon damals beschäftigte Jenny Riedel vier schwerbehinderte Frauen, die von zu Hause arbeiten. Mittlerweile sind es sechs Mitarbeiter im Homeoffice. In ihrem Oranienburger Büro sind sie mittlerweile zu dritt. Ein stark sehbehinderte Azubi hat gerade seine Prüfungen und gehört nun zum Team, worüber sich alle freuen.

Sie kann jede Hilfe gebrauchen. Die 34-jährige Leegebrucherin hat einen zweijährigen Sohn, der die Alleinerziehende auf Trab hält. Doch sie kann das ja: Zeit managen, organisieren. 2016 wird sie von Philipp Gall angesprochen. Der Leiter des IHK-Regionalcenters ist auch Wirtschaftsjunior und fragte, ob sie nicht mitmachen wolle. Sie zögerte nicht, zumal erst wenige Frauen dabei waren. "Ich fand die Gruppe sofort super." Nur dabei sein, reichte ihr aber nicht, umgehend engagierte sie sich und organisierte Bewerbungstrainings für Schüler. Sie weiß sich gegen die männlichen Alpha-Tiere durchzusetzen.

Schwerpunkt Bildung

"Man darf kein Mäuschen sein", sagt sie. Ihre Stärke ist die Sprache, das kann sie: schnell und lang, wenn es gefordert ist. "Die Wirtschaftsjunioren wundern sich immer, dass ich mit nur 50 Prozent Lungenfunktion so viel reden kann." Und wenn Männer grimmig gucken, um etwas durchzudrücken, ist ihre Waffe das Lachen, ihre freundliche und bestimmte Art. Bei den Wirtschaftsjunioren ist sie Ressortleiterin Bildung. An Schulen vermittelt sie Wirtschaftswissen, stellt Ausbildungsberufe vor, bietet Trainings an, organisiert die Azubi-Messe Youlab. Dort hat sie übrigens ihren neuen Lehrling gefunden, der im August anfängt. Dieses Jahr soll es ein besonderes Grillfest für Jugendliche von 14 bis 25 Jahren geben. Bei Bratwurst und Kartoffelsalat können sie mit Arbeitgebern zusammentreffen, und sich "ungezwungen kennenlernen", sagt Jenny Riedel. "Gerade mit Blick aufs Digitalzeitalter will ich die Ausbildungsberufe stärken, handwerkliche Fähigkeiten fördern. Es muss nicht immer das Abitur sein."

Jenny Riedel definiert sich nicht über Geld und Gewinnmaximierung. "Ich will keine Millionärin werden." Sie will gut leben und etwas davon zurückgeben. Als dann während der Preisverleihung auf der Mirko 2019 in der herrlich hergerichteten Taschenschirm-Halle des Oranienwerks ihr Name aufgerufen wurde, dachte sie nur: "Bloß nicht weinen jetzt, bloß nicht heulen." Sie schaffte es. Dann sagt sie noch: "Mir ist Anerkennung mehr wert als jeder Euro."