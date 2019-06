Schule für Pflege- und Gesundheitsberufe wehrt sich gegen Gerücht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das ist rufschädigend für uns!" Jacqueline Böttcher, die Geschäftsführerin der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt, ist im Normalfall nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Doch in dieser Woche war ihr Blutdruck geradezu in die Höhe geschossen.

Durch Zufall landete eine Einladung in ihrem E-Mail-Fach, in der auf eine Veranstaltung in Frankfurt hingewiesen wird. Das Thema: "Pflegenotstand in Brandenburg. Wie können wir eine gute Versorgung sichern?" So weit, so gut. Nach der Tagesordnung ging ihr Blick auf die Erklärung zum Thema: "Brandenburg steht mit Blick auf die Pflege vor großen Herausforderungen. Schon heute reichen die Pflegekräfte kaum noch aus, um den Bedarf zu decken", heißt es da. Ein paar Sätze weiter stockte Jacqueline Böttcher bei der Lektüre aber der Atem: "In dieser problematischen Situation soll nun die Pflegekräfteausbildung in Eisenhüttenstadt beendet werden." Moment mal, dachte sie sich und las noch einmal. Doch das änderte nichts. "Was da steht, stimmt doch gar nicht", betont die Leiterin der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe. Sie habe keine Ahnung, woher dieses Gerücht komme. "Das ist unglaublich. Das kann uns richtig weh tun."

Natürlich ließen besorgte Anrufe nicht lange auf sich warten, denn die Einladung zu der Pflegeveranstaltung am 26. Juni ist an viele gegangen und war auch im Internet zu sehen. Im April sei das Gerücht, die Eisenhüttenstädter Schule würde keine Pflegekräfte mehr ausbilden, schon einmal an sie herangetragen worden, berichtet Jacqueline Böttcher – allerdings nur mündlich. Schon da schüttelte sie energisch den Kopf, betonte, dass da nichts dran sei. Nun das. "Wir wussten nicht mal etwas von der Veranstaltung", sagt sie und beteuert erneut: "Wir haben ab Oktober wieder zwei Klassen für Altenpfleger und zwei Klassen für Gesundheits- und Krankenpfleger." Allerdings das letzte Mal in dieser Form, dann gebe es diese Berufe nicht mehr, jedenfalls nicht mehr unter dieser Bezeichnung. Ab 2020 gibt es vielmehr den Beruf der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Und die werden dann laut Jacqueline Böttcher auch in Eisenhüttenstadt ausgebildet. Im Prinzip spezialisiere man sich bei dieser Ausbildung erst später und sei dann breiter einsetzbar – sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege.

Das Gerücht, das nun in der Welt ist, ärgert sie. Denn in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe hat man eine Idee für die Zukunft. "Wir denken über eine Erweiterung unserer Kapazitäten nach", sagte Jacqueline Böttcher Anfang des Jahres. Ein internationaler Bildungscampus für Gesundheits- und Pflegeberufe, das ist ihre Vision. Etwa 1000 Schüler könnten dann dort lernen.

Doch woher kommt die falsche Annahme, die Traditionsschule an der Poststraße würde die Ausbildung der Pflegefachkräfte einstellen? Um eine Verwechslung könne es sich ja nicht handeln, die Schule sei ja die einzige in der Stahlstadt, die so etwas anbiete.

Nachträgliche Einladung

Veranstalter des Informationsabends in der kommenden Woche in Frankfurt und somit auch verantwortlich für den herumgeschickten Flyer ist die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die Organisation liegt bei Martin Fischer. Der war am Freitag auch zu erreichen. Auf die Frage, wie es zu der Behauptung in der Ankündigung gekommen ist, sagt er: Das sei die Information, die er bekommen habe. Er nennt einen Arbeitskreis Pflege in Frankfurt als Quelle. Dort sei das nicht nur einmal angesprochen worden. Erst durch das Telefonat mit Jacqueline Böttcher in dieser Woche habe er anderes gehört. Die Schulleiterin wurde nun nachträglich eingeladen und kann sich selbst dazu äußern. Außerdem wurde der eine Satz aus der Internetveröffentlichung entfernt.