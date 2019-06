So freuen sich die Fußballer des Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt bei einem wichtigen Tor. Am letzten Spieltag in Sachsenhausen müssen sie ohne Anfeuerung und Mutmachen vieler eigener Fans bestehen. © Foto: michael benk

Udo Plate, Hans Eberhard

Frankfurt/Seelow (MOZ) Vor der Saison hätte kaum jemand auf ein derartiges packendes Saison-finale in der Brandenburgliga, in dem die Fußballer von Victoria Seelow und dem 1. FC Frankfurt die Hauptrollen spielen, getippt. Vor dem letzten Spieltag führen die Victorianer das Gesamtklassement aufgrund des um sieben Treffer besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Oderstädtern an. Nur einer von beiden kann den Titel gewinnen und in die Oberliga Nord aufsteigen.

Während die Frankfurter um Trainer Jan Mutschler beim Tabellenfünften TuS Sachsenhausen ein ordentliches Brett zu bohren haben, macht sich der Seelower Tross auf den kurzen Trip zum MOL-Kreisduell beim Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen. Für die Elf von Trainer Peter Flaig gibt es nach einer überragenden Rückrunde diesen einen Matchball, um der Saison das Sahnehäubchen aufzusetzen. Auch wenn in der Theorie sogar eine Niederlage zum Titelgewinn reichen könnte. Dann allerdings müssten die Frankfurter in Sachsenhausen ebenfalls verlieren. Zudem ist da noch der drittplatzierte MSV Neuruppin, der aktuell drei Zähler hinter dem Führungsduo auf der Lauer liegt und beim Schlusslicht Grün-Weiß Brieselang antritt. Erreicht Seelow in Petershagen ein Unentschieden, könnte dennoch der Titelgewinn bejubelt werden. Dann allerdings müsste Frankfurt ebenfalls remis spielen oder verlieren.

Mit derartigen Rechenspielen mag sich der Seelower Coach nicht beschäftigen. "Neuruppin wird gewinnen, da geht es nur um die Höhe des Erfolgs. Da ich auch mit einem Sieg der Frankfurter in Sachsenhausen rechne, ist für uns die Sache ganz einfach: Wir müssen gewinnen." Auch von einer lockeren Einstellung der Mannen aus Petershagen-Eggersdorf geht Flaig nicht aus. Vielmehr können die Platzherren, die den Klassenerhalt sicher haben, völlig befreit aufspielen. "Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, muss sich zeigen. Wir wollen und werden 90 Minuten mit Leidenschaft, Hingabe und Intensität spielen. Geschenkt wird uns sicherlich nichts." Und Roman Sedlak, Cheftrainer der Blau-Weißen, hat angekündigt: "Es wird heiß hergehen und wir werden mit Sicherheit nichts zu verschenken haben!"

"Die Mannschaft und viele drumherum haben sich dieses Endspiel erarbeitet und verdient", urteilt Axel Geisler. Der Sportliche Leiter der Frankfurter hofft natürlich auf einen positiven Ausgang, macht aber "unser Saisonfazit nicht von diesem letzten Spiel abhängig". Da befindet er sich mit Jan Mutschler auf einer Wellenlänge. "Wir dürfen hochzufrieden sein mit diesem jungen Team, das sich toll entwickelt hat", zeigt sich der Trainer stolz. "So etwas konnte man nach dem Oberliga-Abstieg nicht planen, nun kann man darauf aufbauen."

FCF ohne volle Kapelle

Den Kehraus müssen die Oderstädter personell gebeutelt bestreiten. Die fünf frischen Sportschul-Absolventen befinden sich auf der Abschlussfahrt nach Novalja/Kroatien. "Da werden jetzt andere wie Erik Piotr Kryjak oder Leon Herzberg von Anfang an in die Bresche springen müssen", fordert der Coach. In Sachsenhausen zu punkten, wird unter diesen Umständen schwer. An ein 4:1 wie im Hinspiel wagt bei den Frankfurtern niemand zu glauben. Die Gastgeber sind seit neun Runden ungeschlagen und seit Jahren im Vorderfeld der Liga zu finden. Sollte es am Ende für den 1. FCF hinter den abgezockten Seelowern mit neun Siegen in Folge nicht für den Platz an der Sonne reichen, wäre das ärgerlich, aber kein Beinbruch, hört man. "Wir standen nie ganz oben, haben wegen mangelnder Routine Punkte und Tore liegen gelassen", bilanziert Mutschler. Junge Menschen dürften Fehler machen, aber sie ließen sich nie hängen.