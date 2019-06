dpa

Niederlehme (dpa) Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 10 sind ein Mann gestorben und drei weitere Menschen verletzt worden.

Am frühen Samstagmorgen kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe des Dreiecks Spreeau bei Niederlehme (Landkreis Dahme-Spreewald) von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung und überschlug sich. Das Auto kam an einem Baum zum Stehen. Ein Mann kam dabei ums Leben. Drei weitere Insassen wurden verletzt. Zur Identität der Betroffenen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.